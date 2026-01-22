NBA／參與球員詐賭醜聞 美國男子被判處兩年監禁

賭徒麥考馬克（Timothy McCormack）今天在紐約被判處兩年有期徒刑，成為一宗牽涉美國職籃NBA球員波特（Jontay Porter）與洛齊爾（Terry Rozier）的重大體育博彩醜聞中，首位遭到判刑的人。

路透社報導，麥考馬克利用非公開的內線資訊，對涉及該詐賭計畫的球員進行大量「球員表現下注」（prop bets），詐騙體育博彩平台，因此被判處兩年有期徒刑。

法官德亞西．霍爾（LaShann DeArcy Hall）所判處的刑期，介於檢方請求判處4年徒刑與辯方主張不需入獄之間。

德亞西．霍爾在宣判時表示：「毫無疑問，這是一項嚴重的犯罪…這不只是關於體育，而是關於體育對這個國家意味著什麼。他們本應展現出自己最好的一面，而我們所有人都為這些球隊加油。這種行為破壞了這一切。」

現年38歲的麥考馬克根據內線消息下注，押注當時效力於多倫多暴龍隊的波特以及當時效力於夏洛特黃蜂隊的羅齊爾，將會在某些比賽中提前退場。

麥考馬克在法官量刑時表示：「我一生中超過一半的時間，飽受賭博成癮困擾。」

波特已因涉入該詐賭計畫而遭NBA終身禁賽，並在2024年認罪，目前正等待宣判。

洛齊爾則於去年12月對電信詐欺及共謀洗錢指控表示不認罪。他目前以300萬美元交保候傳，並處於邁阿密熱火隊的無薪停賽狀態，下一次出庭日期訂於3月。