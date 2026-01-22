NBA／因以色列籍被網路霸凌！阿夫迪亞哀嘆：政治不是我的工作

拓荒者隊以色列前鋒阿夫迪亞（Deni Avdija）本季破繭而出，成為最佳進步獎強力競爭者，甚至有望入選全明星。不過以色列因中東戰爭國際形象一落千丈，身為以色列人的阿夫迪亞也承受大量網路黑粉攻擊，他在接受《The Athletic》訪問時，罕見對爭議做出回應。

阿夫迪亞上季場均16.9分7.3籃板3.9助攻，本季成為拓荒者的進攻發動機，場均提升至26.2分7.1籃板6.9助攻。不過阿夫迪亞因以色列籍受到許多球迷謾罵，甚至有人質疑他場均獲得9.9次罰球是聯盟給的特權。

對於外界的流言蜚語，阿夫迪亞無奈表示，「我是運動員，其實不太涉入政治，因為那不是我的工作。我當然支持自己的國家，因為我來自那裡，看到這麼多仇恨真的很讓人沮喪。例如我打一場好球，或拿到全明星選票，結果留言全都把我扯進政治。」

阿夫迪亞提出質疑：「為什麼我不能只是一位打得很好的籃球員？我來自以色列或世界任何地方，或我是什麼種族，真的有這麼重要？把我當成一位籃球員尊重就好。如果我打得好，就給我一點肯定。這些仇恨根本毫無理由，搞得像世上所有事都我在決定。」

阿夫迪亞接著問：「大家到底希望我怎麼做？這是我的國家，是我出生、長大的地方。我愛我的國家，它有很多很棒的地方。很明顯不是每個人都受過足夠的教育、知道發生什麼，這才是最讓我火大的地方。」

「如果你有了解、關注事情的來龍去脈，那你要說出自己的想法、覺得誰對誰錯都沒問題。但如果你不了解、也不是中東地區的人，不知道這段歷史、背後的影響和後果，那就什麼都別說。」阿夫迪亞說。