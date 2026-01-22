NBA／尼克寫隊史勝分紀錄甩低潮 唐斯：找到打破僵局方式

在過去11場比賽吞下9敗後，尼克隊今天總算在「紐約內戰」中一吐怨氣，以創隊史最大勝分紀錄的54分擊退籃網隊，終止近期的4連敗，讓球隊明星中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns）都直言拿下了重要的一勝，球隊也找到了突破僵局的方式。

尼克在本季NBA盃奪冠後，近期卻陷入嚴重的低潮，甚至一度傳出由隊長布朗森（Jalen Brunson）召開了僅有球員能參加的會議，希望能找到解決之道。

而今天面對同城的籃網，尼克也打出近期最佳一戰，到第四節中段時都還讓籃網得分未達60分，並且取得超過50分領先優勢，最終也以54分差大勝對手，改寫隊史紀錄，也拿下對戰籃網的13連勝。

對於在歷經低潮後總算打出一場攻守俱佳的賽事，明星前鋒唐斯說：「這一場勝利很重要，因為我們找到了打破僵局的方法，最終拿下這場比賽。這是一場好比賽，今天也是屬於我們的好日子，展現了我們該有的實力。但想要奪冠的秘訣在於穩定性，我們必須找到這種穩定性，每晚都拿出這樣的強度、能量和執行力。」

而替補上陣拿下18分的沙米特（Landry Shamet）也說：「我們經歷了一段非常艱辛的時刻，現在不僅僅是贏一場比賽那麼簡單，我們必須不斷追求進步與成長。今天贏多少分都無所謂，這是一次與實力強勁的隊伍交手的機會，讓我們能夠繼續成長，也要感謝我的隊友們繼續保持高水準表現，並以正確方式結束比賽。」