NBA／沒巴特勒勇士「涼了」 名嘴史密斯預言：季後賽首輪止步

金州勇士在「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）因前十字韌帶撕裂提前報銷後，原本看好排名向上衝擊的前景急轉直下。《ESPN》名嘴史密斯（Stephen A. Smith）直言，士官長的缺席不只代表試著灣區大軍戰力折損，更可能直接宣告勇士的季後賽之旅「提早回家」。

史密斯近日在《First Take》節目上談到巴特勒的報銷時，毫不保留地給出悲觀評價，他形容這次傷勢對勇士而言堪稱「毀滅性」，並認為少了巴特勒這名第二進攻點，勇士即使闖進季後賽，恐怕也只能止步首輪。

史密斯指出，巴特勒的倒下帶來的是連鎖效應，原本在進攻端扮演第二得分選擇的角色突然消失，迫使勇士必須更加倚賴年輕前鋒庫明加（Jonathan Kuminga），但這正是問題所在，他引述爆料大神查拉尼亞（Shams Charania）的說法指出，庫明加跟總教練柯爾（Steve Kerr）之間的關係幾乎已無法修復。

NBA名嘴史密斯（Stephen A. Smith）。 美聯社

史密斯並未否定柯爾的執教成就，強調他仍是NBA史上最頂尖的教頭之一，但也直言，教練與球員之間的互信缺口，已實際影響庫明加的發展，進而削弱勇士在場上的即戰力。

從數據來看，庫明加本季場均12.2分，較前一季的15.3分、以及再前一年的16.1分明顯下滑。史密斯認為，問題不在於能力，而在於角色定位與心理層面的拉鋸，最終形成「球員不想為教練打球、教練也不想讓他上場」的惡性循環。

在西區競逐格外激烈的狀況下，史密斯直言，勇士已經沒有太多犯錯空間，他認為球隊仍有機會落在附加賽區、擠進季後賽，不過一旦進入淘汰階段，少了巴特勒的支撐，想要再往前走，幾乎是不可能的任務，「現在就是一個很糟的狀況。放眼整個西區，沒有巴特勒的勇士，實在很難撐過第一輪。」史密斯總結道。