NBA／快艇記者曝保羅交易市場現況 拒祖巴茲報價、有意4球員

快艇隊將資深控衛保羅（Chris Paul）「請回家」之後，戰績止跌回升。快艇隨隊記者阿扎利（Tomer Azarly）撰文指出交易截止日前，快艇可能會進行的操作。

快艇季初曾慘到西區墊底，目前戰績已進入附加賽區，以19勝24敗位居西區第10，落後拓荒者隊2.5場勝差。這段期間，年輕球員米勒（Jordan Miller）和桑德斯（Kobe Sanders）表現亮眼，阿扎利指出，快艇交易截止日前的目標是清出球員名單空間，將這2人的雙向合約轉為正式合約。

桑德斯2025年選秀第50順位才被選中，是萬金油型球員，能打多個位置，自11月12日進入輪換後，已先發上陣7次，場均6.6分，三分命中率37.4%。米勒季初傷病不斷，健康後表現優異，場均8.1分，三分命中率39.1%。兩人目前都是快艇陣中的重要球員。

阿扎利認為，兩名最可能被交易的球員是保羅和布朗（Kobe Brown）。保羅季前簽下老將底薪合約，目前尚未找到接手保羅的球隊，尼克、公鹿和灰狼都曾表達對後衛深度的興趣，但對保羅的需求仍有待觀察。

布朗是2023年首輪第30順位選進的201公分前鋒，快艇原先期待他成為類似格林（Draymond Green）的多功能型球員，但他進攻和投射差，難以進入輪換。快艇去年10月已拒絕執行第4年球隊選項，2026年他將成為完全自由球員。快艇預計會處理布朗270萬美元的到期合約，還有保羅，騰出空間轉正桑德斯和米勒的合約。

快艇中鋒祖巴茲。 路透

另外，快艇中鋒祖巴茲（Ivica Zubac）被視為正資產，塞爾蒂克、溜馬和黃蜂隊曾問價，有球隊提出「無保護首輪+首輪選秀權互換」，但快艇想要多個首輪選秀權，因此交易談判沒有進展。

雖快艇未主動兜售波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic），但因合約彈性（本季1600萬、下季球隊選項），可能吸引部分球隊興趣。與快艇傳出交易流言的球員有，公鹿隊庫茲瑪（Kyle Kuzma）、黃蜂隊塞克斯頓（Collin Sexton）、塞爾蒂克隊西蒙斯（Anfernee Simons）、公牛隊懷特（Coby White）。