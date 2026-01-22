快訊

搭郵輪赴日慘被「關船」！台客錯過入境時間急叩 代表處無奈：找警察也沒用

29歲女模柯柯5年前腦瘤才康復！去年確診罕見癌症今晨病逝

搭郵輪赴日慘被「關船」！台客錯過入境時間急叩 代表處無奈：找警察也沒用

NBA／快艇記者曝保羅交易市場現況 拒祖巴茲報價、有意4球員

聯合新聞網／ 綜合報導
保羅。 美聯社
保羅。 美聯社

快艇隊將資深控衛保羅（Chris Paul）「請回家」之後，戰績止跌回升。快艇隨隊記者阿扎利（Tomer Azarly）撰文指出交易截止日前，快艇可能會進行的操作。

快艇季初曾慘到西區墊底，目前戰績已進入附加賽區，以19勝24敗位居西區第10，落後拓荒者隊2.5場勝差。這段期間，年輕球員米勒（Jordan Miller）和桑德斯（Kobe Sanders）表現亮眼，阿扎利指出，快艇交易截止日前的目標是清出球員名單空間，將這2人的雙向合約轉為正式合約。

桑德斯2025年選秀第50順位才被選中，是萬金油型球員，能打多個位置，自11月12日進入輪換後，已先發上陣7次，場均6.6分，三分命中率37.4%。米勒季初傷病不斷，健康後表現優異，場均8.1分，三分命中率39.1%。兩人目前都是快艇陣中的重要球員。

阿扎利認為，兩名最可能被交易的球員是保羅和布朗（Kobe Brown）。保羅季前簽下老將底薪合約，目前尚未找到接手保羅的球隊，尼克、公鹿和灰狼都曾表達對後衛深度的興趣，但對保羅的需求仍有待觀察。

布朗是2023年首輪第30順位選進的201公分前鋒，快艇原先期待他成為類似格林（Draymond Green）的多功能型球員，但他進攻和投射差，難以進入輪換。快艇去年10月已拒絕執行第4年球隊選項，2026年他將成為完全自由球員。快艇預計會處理布朗270萬美元的到期合約，還有保羅，騰出空間轉正桑德斯和米勒的合約。

快艇中鋒祖巴茲。 路透
快艇中鋒祖巴茲。 路透

另外，快艇中鋒祖巴茲（Ivica Zubac）被視為正資產，塞爾蒂克、溜馬和黃蜂隊曾問價，有球隊提出「無保護首輪+首輪選秀權互換」，但快艇想要多個首輪選秀權，因此交易談判沒有進展。

雖快艇未主動兜售波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic），但因合約彈性（本季1600萬、下季球隊選項），可能吸引部分球隊興趣。與快艇傳出交易流言的球員有，公鹿隊庫茲瑪（Kyle Kuzma）、黃蜂隊塞克斯頓（Collin Sexton）、塞爾蒂克隊西蒙斯（Anfernee Simons）、公牛隊懷特（Coby White）。

Chris Paul 快艇

相關新聞

NBA／促成父子同隊但不爽詹姆斯不感恩？珍妮巴斯澄清無稽之談

美國《ESPN》最新刊登出一篇名為「巴斯家族內訌促成100億美元出售湖人隊」的文章，除提到老巴斯去世受子女間的鬥爭，還有...

NBA／勇士王朝落幕？傳多名助教認為柯爾下季不會執教

勇士王朝即將邁向終點？《The Ringer》記者默多克（Logan Murdock）撰文提到，有多名勇士助教已預設總教練柯爾（Steve Kerr）下賽季不會繼續執教，開始找新工作。 巴特勒（

NBA／庫明加經紀人反擊勇士GM：市場需求取決於上場時間！

金州勇士隊鋒線新星庫明加（Jonathan Kuminga）的「苦命」人生還在延續，場外角力火藥味十足。勇士隊總管鄧利維（Mike Dunleavy）昨（21日）針對交易傳聞的回應，引來庫明加經紀人透納（Aaron Turner）公開反擊，雙方隔空交鋒。

NBA／沒巴特勒勇士「涼了」 名嘴史密斯預言：季後賽首輪止步

金州勇士在「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）因前十字韌帶撕裂提前報銷後，原本看好排名向上衝擊的前景急轉直下。《ESPN》名嘴史密斯（Stephen A. Smith）直言，士官長的缺席不只代表試著灣區大軍戰力折損，更可能直接宣告勇士的季後賽之旅「提早回家」。

NBA／尼克寫隊史勝分紀錄甩低潮 唐斯：找到打破僵局方式

在過去11場比賽吞下9敗後，尼克隊今天總算在「紐約內戰」中一吐怨氣，以創隊史最大勝分紀錄的54分擊退籃網隊，終止近期的4...

NBA／快艇記者曝保羅交易市場現況 拒祖巴茲報價、有意4球員

快艇隊將資深控衛保羅（Chris Paul）「請回家」之後，戰績止跌回升。快艇隨隊記者阿扎利（Tomer Azarly）撰文指出交易截止日前，快艇可能會進行的操作。 快艇季初曾慘到西區墊底，目前

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。