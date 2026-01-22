NBA／「願能好好接住他」 勇士隊暖心到禮拜堂為巴特勒祈禱
金州勇士隊球星巴特勒（Jimmy Butler）因右膝前十字韌帶撕裂宣告賽季報銷，復健之路才正要開始。就在傷後隔天，勇士團隊在主場大通中心賽前的禮拜堂，進行一段祈禱，期盼他在復健過程中擁有勇氣、耐心，也希望身邊的人能在場上、場下，好好地「接住他」。
「士官長」巴特勒在勇士擊敗邁阿密熱火的比賽中受傷，確定為右膝前十字韌帶撕裂，2025-26賽季提前報銷。而勇士在昨天（21日）主場迎戰多倫多暴龍隊前，特別在禮拜堂集體為巴特勒祝禱，引起廣泛迴響。
祈禱文中寫道，眾人為巴特勒的身體祈求療癒、力量與耐心，也為外界看不見的疼痛與挫折獻上關懷；同時替他的心靈祈禱，希望在不確定與孤獨的時刻，仍能保有平靜與信念。文中特別提到，巴特勒的價值從未取決於上場時間、出賽數或表現，而是一個完整的人。
內容也為他祈求合適的陪伴者，包含醫療團隊、家人、隊友，以及能在低潮時給予力量的聲音；無論巴特勒將這段話視為信仰、支持或尊重，都希望他能感受到被守護、被記得，並明白自己並非孤身前行。
這段祈禱最後寫道，盼他在復健過程中擁有勇氣與耐心，也希望身邊的人能在場上、場下，甚至安靜的時刻，繼續好好「接住他」。
