NBA／逾8成命中率飆40分11助攻 SGA再創神級紀錄輕取公鹿

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
SGA以攻下40分外帶11助攻、7籃板，成為聯盟近40年來首位以8成以上命中率拿下40分、10籃板、5助攻的球員。 路透
SGA以攻下40分外帶11助攻、7籃板，成為聯盟近40年來首位以8成以上命中率拿下40分、10籃板、5助攻的球員。 路透

球員照片
Shai Gilgeous-Alexander
位置 後衛
得分 32
籃板 4.4
助攻 6.3
抄截 1.33

2025-2026賽季

雷霆隊一哥亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）在今天與公鹿隊之戰，以單場19投16中的表現攻下40分外帶11助攻、7籃板，成為聯盟近40年來首位以8成以上命中率拿下40分、10籃板、5助攻的球員，也幫助雷霆整場比賽一路壓制公鹿，最終以122：102收下2連勝。

在昨天暴龍與勇士之戰，暴龍後衛奎克利（Immanuel Quickley）才以13投11中拿下40分、10助攻表現，成為繼「上古神獸」張伯倫後，首位以單場8成以上命中率拿下40分、10助攻的球員，沒想到今天雷霆亞歷山大就加入這個行列。

亞歷山大今天上半場就展現不錯的手感以7投6中攻下15分，搭配上隊友米契爾（Ajay Mitchell）上半場也有18分進帳，雷霆在前兩節打完就已經以69：51大幅領先公鹿。

易籃後，亞歷山大手感持續加溫，個人單節再度進帳15分，第四節最後4分半鐘時他個人得分則是來到40分，並在雙方分差持續擴大的情況下被換下場休息，最終他也以40分外帶11助攻、7籃板，成為聯盟近40年來首位以8成以上命中率拿下40分、10籃板、5助攻的第一人。

此外，亞歷山大連續115場得分在20分以上，也距離張伯倫的聯盟紀錄連續126場僅差最後11場，有望在未來1至2個月就登上紀錄保持人寶座，談到球隊今天表現，他則說：「我們擁有一群充滿活力與渴望贏球的球員，所以我們不會對於一座冠軍就感到滿足，我們打球是為了追求卓越和展現所有潛力，我們還有很大成長空間，這才是我們追逐的目標。」

至於公鹿今天則以安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）攻下19分、14籃板、7助攻表現最佳，不過近5場比賽他們已經苦吞4敗，戰績持續徘徊在東區中後段班。

