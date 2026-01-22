快訊

搭郵輪赴日慘被「關船」！台客錯過入境時間急叩 代表處無奈：找警察也沒用

29歲女模柯柯5年前腦瘤才康復！去年確診罕見癌症今晨病逝

搭郵輪赴日慘被「關船」！台客錯過入境時間急叩 代表處無奈：找警察也沒用

NBA／艾頓戴眼罩自嘲如「海盜」 湖人主帥曝眼睛狀況不太好

聯合新聞網／ 綜合報導
艾頓（Deandre Ayton）眼睛被戳傷退場。 美聯社
艾頓（Deandre Ayton）眼睛被戳傷退場。 美聯社

本場賽事

-

:

-

載入中...

洛杉磯湖人昨天（21日）客場擊敗丹佛金塊，卻也付出傷兵代價，主力中鋒艾頓（Deandre Ayton）上半場眼睛被戳到提前傷退，賽後他戴著眼罩的模樣意外成為焦點，湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）也坦言，艾頓的眼睛狀況「不太好」。

湖人昨天以115比107擊敗金塊，擔任先發中鋒的艾頓只打15分鐘，在禁區卡位時被對手用手指戳中眼睛，留下4分8籃板數據後退場。

賽後湖人總教練瑞迪克形容子弟兵戴著眼罩的模樣「看起來像個海盜」，不過他進一步表示，艾頓的眼睛狀況「不太好」，但球隊希望最基本只是單純挫傷，隔天即可恢復。

艾頓本人則以幽默態度面對插曲。他在Instagram限時動態中貼出自己貼著膠帶、戴著黑色眼罩的照片，並配上「Arrr!!!」文字與海盜旗圖案，背景音樂則選用饒舌歌手NBA YoungBoy的歌曲，似乎對教練的玩笑說法相當買單。

圖擷自Deandre Ayton IG
圖擷自Deandre Ayton IG

艾頓本季效力湖人場均可貢獻13.9分8.8籃板，是紫金大軍禁區重要支柱。湖人目前戰績為26勝16敗，西區排名暫居第五，近10場比賽5勝5敗，近期處於2連勝。

湖人 Deandre Ayton JJ Redick

相關新聞

NBA／促成父子同隊但不爽詹姆斯不感恩？珍妮巴斯澄清無稽之談

美國《ESPN》最新刊登出一篇名為「巴斯家族內訌促成100億美元出售湖人隊」的文章，除提到老巴斯去世受子女間的鬥爭，還有...

NBA／勇士王朝落幕？傳多名助教認為柯爾下季不會執教

勇士王朝即將邁向終點？《The Ringer》記者默多克（Logan Murdock）撰文提到，有多名勇士助教已預設總教練柯爾（Steve Kerr）下賽季不會繼續執教，開始找新工作。 巴特勒（

NBA／庫明加經紀人反擊勇士GM：市場需求取決於上場時間！

金州勇士隊鋒線新星庫明加（Jonathan Kuminga）的「苦命」人生還在延續，場外角力火藥味十足。勇士隊總管鄧利維（Mike Dunleavy）昨（21日）針對交易傳聞的回應，引來庫明加經紀人透納（Aaron Turner）公開反擊，雙方隔空交鋒。

NBA／沒巴特勒勇士「涼了」 名嘴史密斯預言：季後賽首輪止步

金州勇士在「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）因前十字韌帶撕裂提前報銷後，原本看好排名向上衝擊的前景急轉直下。《ESPN》名嘴史密斯（Stephen A. Smith）直言，士官長的缺席不只代表試著灣區大軍戰力折損，更可能直接宣告勇士的季後賽之旅「提早回家」。

NBA／尼克寫隊史勝分紀錄甩低潮 唐斯：找到打破僵局方式

在過去11場比賽吞下9敗後，尼克隊今天總算在「紐約內戰」中一吐怨氣，以創隊史最大勝分紀錄的54分擊退籃網隊，終止近期的4...

NBA／快艇記者曝保羅交易市場現況 拒祖巴茲報價、有意4球員

快艇隊將資深控衛保羅（Chris Paul）「請回家」之後，戰績止跌回升。快艇隨隊記者阿扎利（Tomer Azarly）撰文指出交易截止日前，快艇可能會進行的操作。 快艇季初曾慘到西區墊底，目前

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。