NBA／艾頓戴眼罩自嘲如「海盜」 湖人主帥曝眼睛狀況不太好

洛杉磯湖人昨天（21日）客場擊敗丹佛金塊，卻也付出傷兵代價，主力中鋒艾頓（Deandre Ayton）上半場眼睛被戳到提前傷退，賽後他戴著眼罩的模樣意外成為焦點，湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）也坦言，艾頓的眼睛狀況「不太好」。

湖人昨天以115比107擊敗金塊，擔任先發中鋒的艾頓只打15分鐘，在禁區卡位時被對手用手指戳中眼睛，留下4分8籃板數據後退場。

賽後湖人總教練瑞迪克形容子弟兵戴著眼罩的模樣「看起來像個海盜」，不過他進一步表示，艾頓的眼睛狀況「不太好」，但球隊希望最基本只是單純挫傷，隔天即可恢復。

艾頓本人則以幽默態度面對插曲。他在Instagram限時動態中貼出自己貼著膠帶、戴著黑色眼罩的照片，並配上「Arrr!!!」文字與海盜旗圖案，背景音樂則選用饒舌歌手NBA YoungBoy的歌曲，似乎對教練的玩笑說法相當買單。

圖擷自Deandre Ayton IG

艾頓本季效力湖人場均可貢獻13.9分8.8籃板，是紫金大軍禁區重要支柱。湖人目前戰績為26勝16敗，西區排名暫居第五，近10場比賽5勝5敗，近期處於2連勝。