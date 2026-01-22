NBA／「三球」超爛命中率拖垮黃蜂！主帥緩頰：防守很拚

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
黃蜂隊「三球」小鮑爾(右)。 美聯社
黃蜂隊「三球」小鮑爾(右)。 美聯社

黃蜂隊「三球」小鮑爾（LaMelo Ball）表現荒腔走板，今天對上騎士隊全場15中1，其中三分球10中0，黃蜂終場以87：94輸給騎士。不過黃蜂總教練李（Charles Lee）賽後為小鮑爾緩頰。

小鮑爾近期都從板凳出發，黃蜂第二節只拿12分，上半場打完落後24分，小鮑爾11投1中只拿到2分。

黃蜂米勒（Brandon Miller）第三節獨得17分帶隊縮小分差，但小鮑爾還是投不進且一分未得，火力低迷的黃蜂終場仍以7分之差輸球。

小鮑爾全場打22分鐘，15投1中，三分球10中0，得到2分7助攻5籃板，有2抄截1火鍋。黃蜂團隊三分球47投8中，命中率17%，以米勒攻下24分表現最佳。

騎士也沒好到哪裡去，三分球40中8，命中率20%，米契爾（Donovan Mitchell）攻下全隊最高的24分，但有8次失誤。

黃蜂總教練李賽後受訪時，稱讚小鮑爾用其他方式幫助球隊，「不管投籃數據怎麼樣，他防守端還是繼續拚，那種投入度真的很好。進攻方面，他有出手一些不錯的投籃，也嘗試在擋拆中找節奏，還有幾次積極衝搶進攻籃板。他不讓投不進影響到比賽拚勁，而是用其他方式影響比賽。」

