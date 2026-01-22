NBA／庫明加經紀人反擊勇士GM：市場需求取決於上場時間！

金州勇士隊鋒線新星庫明加（Jonathan Kuminga）的「苦命」人生還在延續，場外角力火藥味十足。勇士隊總管鄧利維（Mike Dunleavy）昨（21日）針對交易傳聞的回應，引來庫明加經紀人透納（Aaron Turner）公開反擊，雙方隔空交鋒。

被問到庫明加喊出「吹密」風波，勇士隊總經理鄧利維僅回應：「我知道這個要求，但當你提出需求時，市場上也得有相對應的需求。」這番話隨即在社群媒體上掀起討論，也被解讀為對庫明加市場價值的質疑。

庫明加的經紀人透納隨後在X平台發文回擊，直指「需求」與「價格」及「上場時間」高度相關，「當賣方發現需求不高時，不是該調整價格，就是該讓球員上場，需求自然就會上升。」透納還附上一張關於「需求與價格關係」的Google搜尋截圖，言下之意直指勇士對庫明加的使用方式，本來就會影響到外界對他的評價、市場價值。

Demand is sensitive to price or playing time, So if a seller sees demand is low, lower the price point or let him play and demand will go ⬆️#IUEconomicsMajor #Nationalchamps @mcuban @VicOladipo pic.twitter.com/41B72xzf3V — Aaron Turner (@arockturner20) 2026年1月21日

這番言論出現的時間點格外敏感，因為庫明加在美國時間去年12月18日後，歷經多場DNP，直到昨天的比賽才重返輪換陣容，現年23歲的庫明加替補上陣21分鐘，10投7中攻下20分，效率亮眼，成為勇士全隊第二高得分者，僅次於希爾德（Buddy Hield）的25分。總教練柯爾（Steve Kerr）在第二節啟用庫明加時，勇士主場的球迷也以熱烈掌聲迎接他的登場，氣氛明顯不同於以往。

目前看來「苦命人生」仍在上演，庫明加與勇士隊之間的角力，顯然還沒走到終點。