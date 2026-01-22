NBA／前湖人潛力前鋒離開立陶宛 被交易至快艇G聯盟

昔日「杜克三王」之一的瑞迪許（Cam Reddish）開季前離開湖人隊，到立陶宛打球，去年12月離隊。如今傳出瑞迪許被馬刺G聯盟球隊撿走後，又被交易至快艇G聯盟。

據NBA記者費雪（Jake Fischer）的消息，快艇G聯盟送出一枚2027年G聯盟首輪選秀權給馬刺G聯盟，換回瑞迪許。

現年26歲的瑞迪許在立陶宛希奧利艾俱樂部出賽9場，平均得到14.7分、3.8籃板、1.4助攻。球團表示，雙方因個人因素和平分手。

瑞迪許最近2季都效力湖人，上季出賽33場，平均只得到3.2分2.0籃板1.0抄截，三分命中率27.7%。

瑞迪許2019年選秀第10順位被老鷹隊選中，當年與（Zion Williamson）與巴瑞特（RJ Barrett）被封為「杜克三王」。另外2名球員都拿到大合約，僅瑞迪許還在聯盟掙扎，成為籃球浪人，生涯6季陸續效力老鷹、尼克、拓荒者和湖人，場均僅得8.5分。

2017年第9順位的史密斯（Dennis Smith Jr.）日前被公鹿G聯盟裁掉，如今被熱火G聯盟簽下。