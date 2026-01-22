聽新聞
0:00 / 0:00
NBA／勇士王朝落幕？傳多名助教認為柯爾下季不會執教
勇士王朝即將邁向終點？《The Ringer》記者默多克（Logan Murdock）撰文提到，有多名勇士助教已預設總教練柯爾（Steve Kerr）下賽季不會繼續執教，開始找新工作。
巴特勒（Jimmy Butler）右膝前十字韌帶（ACL）撕裂賽季報銷，對勇士無疑來說是巨大的打擊。默多克發文提到，由於柯爾正處合約最後一年，已有多名助理教練心態上預設，柯爾下季不會回勇士執教。
2年前勇士助理教練亞特金森（Kenny Atkinson）離開勇士，轉任騎士隊總教練；本季中段，助教迪馬可（Chris DeMarco）也離開勇士，接下WNBA紐約自由人隊總教練。
事實上，柯爾與勇士高層對他未來的態度始終一致。上季結束時，柯爾形容自己的狀況是逐年觀察。勇士總管鄧利維（Mike Dunleavy）多次表示，只要柯爾願意，位置永遠留給他。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言