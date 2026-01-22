聽新聞
NBA／湖人促成父子同隊但詹姆斯不感恩？珍妮巴斯澄清無稽之談
美國《ESPN》最新刊登出一篇名為「巴斯家族內訌促成100億美元出售湖人隊」的文章，除提到老巴斯去世受子女間的鬥爭，還有一部分關於女老闆巴斯（Jeanie Buss）對當家球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）的不滿，文章一出立刻成話題。
湖人易主，巴斯同意將多數股權賣給MLB道奇隊現任老闆華特（Mark Walter），不過巴斯在球隊先「肅清」一波，包括解僱在組織的兄弟姐妹，連小2歲、即將退休的妹妹也沒放過。
報導還提到，湖人2021年交易掉衛斯特魯克（Russell Westbrook）後，原本不想在隔年續約詹姆斯，有意把他送到快艇隊，最終仍完成續約，且有不得交易條款，球團還在2024年選秀會第55順位選進詹姆斯的兒子布朗尼（Bronny James），促成父子同隊佳話，但巴斯私下認為詹姆斯並不感恩，不曾公開感謝球團選了布朗尼。
對於報導引發的風波，巴斯最新透過《The Athletic》最初回應，她強調詹姆斯對湖人貢獻很大，「把他捲入我的家庭紛爭很不公平。」她也指出，寫她不感激詹姆斯對湖人的付出是無稽之談，對詹姆斯完全不公平。
