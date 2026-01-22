快訊

國民年金給付政院要拉到5千！逾176萬人受惠 預算年增860億

國際班學生福音！Gemini推SAT模擬考「全免費又逼真」 教你1句話啟動考試

壽司郎微風南山店開幕祭優惠 網眼尖揪細節「5%清潔服務費」全炸鍋

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／湖人促成父子同隊但詹姆斯不感恩？珍妮巴斯澄清無稽之談

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
報導指出珍妮巴斯對詹姆斯有所不滿。 路透
報導指出珍妮巴斯對詹姆斯有所不滿。 路透

美國《ESPN》最新刊登出一篇名為「巴斯家族內訌促成100億美元出售湖人隊」的文章，除提到老巴斯去世受子女間的鬥爭，還有一部分關於女老闆巴斯（Jeanie Buss）對當家球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）的不滿，文章一出立刻成話題。

湖人易主，巴斯同意將多數股權賣給MLB道奇隊現任老闆華特（Mark Walter），不過巴斯在球隊先「肅清」一波，包括解僱在組織的兄弟姐妹，連小2歲、即將退休的妹妹也沒放過。

詹姆斯父子被捲入巴斯家族內鬥風波。 美聯社
詹姆斯父子被捲入巴斯家族內鬥風波。 美聯社

報導還提到，湖人2021年交易掉衛斯特魯克（Russell Westbrook）後，原本不想在隔年續約詹姆斯，有意把他送到快艇隊，最終仍完成續約，且有不得交易條款，球團還在2024年選秀會第55順位選進詹姆斯的兒子布朗尼（Bronny James），促成父子同隊佳話，但巴斯私下認為詹姆斯並不感恩，不曾公開感謝球團選了布朗尼。

對於報導引發的風波，巴斯最新透過《The Athletic》最初回應，她強調詹姆斯對湖人貢獻很大，「把他捲入我的家庭紛爭很不公平。」她也指出，寫她不感激詹姆斯對湖人的付出是無稽之談，對詹姆斯完全不公平。

Bronny James LeBron James

延伸閱讀

NBA／唐西奇達標1萬4000分史上第4年輕 成明星賽票王詹姆斯送祝福

NBA／艾頓傷退湖人防守反而變好！逆轉金塊客場8連戰拔頭籌　

NBA／明星賽先發名單出爐 詹姆斯連續21年紀錄中斷

NBA／41歲詹皇真的太鬼了！竟與全聯盟三分之一球員交手過

相關新聞

NBA／湖人促成父子同隊但詹姆斯不感恩？珍妮巴斯澄清無稽之談

美國《ESPN》最新刊登出一篇名為「巴斯家族內訌促成100億美元出售湖人隊」的文章，除提到老巴斯去世受子女間的鬥爭，還有...

NBA／勇士王朝落幕？傳多名助教認為柯爾下季不會執教

勇士王朝即將邁向終點？《The Ringer》記者默多克（Logan Murdock）撰文提到，有多名勇士助教已預設總教練柯爾（Steve Kerr）下賽季不會繼續執教，開始找新工作。 巴特勒（

NBA／尼克前一場被球迷噓爆 今大勝籃網54分改寫隊史紀錄

在過去11場比賽吞下9敗後，尼克隊日前召開內部球員會議希望尋求突破，而在今天主場迎戰籃網隊的「紐約內戰」中，尼克也重拾過...

NBA／前湖人潛力前鋒離開立陶宛 被交易至快艇G聯盟

昔日「杜克三王」之一的瑞迪許（Cam Reddish）開季前離開湖人隊，到立陶宛打球，去年12月離隊。如今傳出瑞迪許被馬刺G聯盟球隊撿走後，又被交易至快艇G聯盟。 據NBA記者費雪（Jake F

NBA／湖人客場長征好消息 里夫斯將傷癒回歸

湖人隊後場主力里夫斯（Austin Reaves）因左腿傷勢至少要缺陣4周，近期傳出好消息，總教練瑞迪克（JJ Redi...

NBA／巴特勒貼「將軍照」自嘲 柯瑞曝為何受傷勇士球員在笑

勇士隊「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）昨天遭遇右膝前十字韌帶撕裂，確定賽季報銷。他在IG更新動態，使用幾年前流行的「general soreness（全身痠痛）」迷因，以黑色幽默回應這次的

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。