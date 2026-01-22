NBA／湖人客場長征好消息 里夫斯將回歸

湖人隊後場主力里夫斯（Austin Reaves）因左腿傷勢至少要缺陣4周，近期傳出好消息，總教練瑞迪克（JJ Redick）昨天出戰金塊隊時透露，里夫斯恢復狀況很好，湖人正在進行的客場8連戰長征就會回歸。

里夫斯因小腿二級拉傷成傷兵，2026年還沒有出賽紀錄，上一次上場已經是台灣時間去年12月26日。

小腿傷勢已經困擾里夫斯整年，本季他就曾因小腿拉傷缺席一周，當時湖人宣稱對里夫斯狀況謹慎以待，不料回歸只打2場又成傷兵。

里夫斯本季場均有26.6分、5.2籃板和6.3助攻，三項都寫下生涯新高，回歸將為湖人兩大球星詹姆斯（LeBron James）和唐西奇（Luka Doncic）添助力；里夫斯本季雖繳出亮眼成績也無緣角逐個人獎，他已經缺席19場比賽，沒能達到至少出賽65場的個人獎項角逐標準。

湖人「三巨頭」本季都各有傷病，目前只合體過8場比賽，合計140分鐘。

湖人昨天在唐西奇「大三元」領軍下擊敗金塊隊後，戰績26勝16敗排西區第五，明天將和快艇隊上演「洛城內戰」，2月6日才會回到主場。