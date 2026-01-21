NBA／巴特勒貼「將軍照」自嘲 柯瑞曝為何受傷勇士球員在笑
勇士隊「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）昨天遭遇右膝前十字韌帶撕裂，確定賽季報銷。他在IG更新動態，使用幾年前流行的「general soreness（全身痠痛）」迷因，以黑色幽默回應這次的悲劇。
巴特勒發文寫道：「在你反應過來之前，我就會回來了。」配上一張迷因圖，他穿上復古軍裝造型，頭銜寫著「general soreness」。
這張圖最早可追溯至2018-19賽季，當時巴特勒效力灰狼，後來他喊出「賣我」，灰狼總教練兼總管錫伯杜（Tom Thibodeau）以「general soreness」形容他的缺陣情況，社群媒體流傳他變身「將軍」的惡搞圖片，成為NBA的經典梗圖之一。
巴特勒受傷當下，還與隊友們有說有笑，讓部分球迷一時以為他沒事，勇士球星柯瑞（Stephen Curry）昨天受訪時透露，「他倒在地上的時候還在開玩笑，完全就是吉米的風格。不管發生什麼事，他總是能苦中作樂，我真的很喜歡他這種心態，也很欣賞他這一面。」
