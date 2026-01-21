NBA／滿意庫明加隨時準備好 勇士主帥：這是很棒的訊號

「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）整季報銷後，庫明加（Jonathan Kuminga）結束連16場被冷凍的窘境，對上暴龍隊替補上陣21分鐘就砍下20分，對此勇士總教練柯爾（Steve Kerr）直言，「這是很棒的訊號。」

庫明加上場21分鐘，10投7中，得到20分5籃板2助攻，但勇士以127：145不敵暴龍，結束4連勝。柯爾受訪時談到，「我覺得庫明加表現真的很好，這是很棒的訊號。巴特勒不在後，那個位置當然出現空缺，庫明加會再次成為重要一部分，我也很滿意他能一直保持狀態，隨時準備好上場。」

勇士老將格林（Draymond Green）也稱讚庫明加，「今晚你就看得出來了，而且接下來他也會繼續展現，因為他會一直保持這種準備態度。」

勇士目前以25勝20敗位居西區第8，巴特勒報銷後外界不看好勇士本季的未來，格林也無奈表示，「我們要一步步面對，想辦法找出解決方式，這就是我們這項運動的本質，受傷難免會發生，因此球隊才有15名球員，我相信我們能想出辦法撐過去。」