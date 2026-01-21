NBA／傳湖人有意籃網2主力球員 美媒：兩隊有交情

NBA交易截止日逼近，湖人隊的補強動向仍是球迷矚目焦點，資深記者摩爾（Matt Moore）指出，籃網隊前鋒波特（Michael Porter Jr.）和中鋒克萊斯頓（Nic Claxton）是湖人的交易目標。

湖人上季與籃網達成芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）交易案，摩爾提到，「這2年來聽到很多關於湖人和籃網之間的談判消息，他們完成過芬尼史密斯交易，彼此有交情。克萊斯頓會是一筆非常好的補強，但他們也有可能轉而追求波特。」

湖人目前有詹姆斯（LeBron James）、八村壘、拉拉維亞（Jake LaRavia）和范德比爾特（Jarred Vanderbilt）4名主力前鋒。長人則以艾頓（Deandre Ayton）和海斯（Jaxson Hayes）輪換為主。

波特被金塊隊交易到籃網後，進攻表現大幅提升，場均25.7分7.1籃板都創生涯新高，三分命中率高達39.8%。

克萊斯頓則是開發策應能力，場均12.8分7.6籃板4.1助攻1.4火鍋，罰球大幅改善，命中率64.6%創生涯新高。