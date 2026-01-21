快訊

外資下重手！三大法人賣超774億元 台股噴8689億元大量淚別5日線

新北市鶯歌某私立幼兒園爆不當管教 助教要求孩童「當眾脫內褲」跪地擦水

女醫看診到吐血...不想再被當提款機停業離家 家人卻報失蹤逼出面

NBA／傳湖人有意籃網2主力球員 美媒：兩隊有交情

聯合新聞網／ 綜合報導
籃網中鋒克萊斯頓(33號)、前鋒波特(17號)。 美聯社
籃網中鋒克萊斯頓(33號)、前鋒波特(17號)。 美聯社

NBA交易截止日逼近，湖人隊的補強動向仍是球迷矚目焦點，資深記者摩爾（Matt Moore）指出，籃網隊前鋒波特（Michael Porter Jr.）和中鋒克萊斯頓（Nic Claxton）是湖人的交易目標。

湖人上季與籃網達成芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）交易案，摩爾提到，「這2年來聽到很多關於湖人和籃網之間的談判消息，他們完成過芬尼史密斯交易，彼此有交情。克萊斯頓會是一筆非常好的補強，但他們也有可能轉而追求波特。」

湖人目前有詹姆斯（LeBron James）、八村壘、拉拉維亞（Jake LaRavia）和范德比爾特（Jarred Vanderbilt）4名主力前鋒。長人則以艾頓（Deandre Ayton）和海斯（Jaxson Hayes）輪換為主。

波特被金塊隊交易到籃網後，進攻表現大幅提升，場均25.7分7.1籃板都創生涯新高，三分命中率高達39.8%。

克萊斯頓則是開發策應能力，場均12.8分7.6籃板4.1助攻1.4火鍋，罰球大幅改善，命中率64.6%創生涯新高。

湖人 籃網

相關新聞

NBA／庫明加解凍轟20分 勇士一路落後輸暴龍斷4連勝

勇士隊「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）右膝ACL撕裂、整季報銷後的第一戰，被棄用16場的庫明加（Jonath...

NBA／傳勇士不排除交易巴特勒爭冠！總管親上火線說明

勇士隊「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）昨天確定因傷賽季報銷。有傳聞勇士可能拿巴特勒交易，勇士總管鄧利維（Mike Dunleavy）今親上火線，說明交易巴特勒和庫明加（Jonathan K

NBA／艾頓傷退湖人防守反而變好！逆轉金塊客場8連戰拔頭籌　

湖人隊今天展開客場8連戰，首場比賽對上沒有約柯奇（Nikola Jokic）的金塊，下半場湖人靠著團隊防守和籃板爭搶，克服最多16分落後，以115：107逆轉拿下勝利，升至西區第5。 金塊當家後

NBA／傳湖人有意籃網2主力球員 美媒：兩隊有交情

NBA交易截止日逼近，湖人隊的補強動向仍是球迷矚目焦點，資深記者摩爾（Matt Moore）指出，籃網隊前鋒波特（Michael Porter Jr.）和中鋒克萊斯頓（Nic Claxton）是湖人的

NBA／灰狼想從公牛交易來後衛 除懷特外還對兩人有興趣

灰狼希望透過交易補進後場戰力，先前傳出向公牛洽詢後衛懷特（Coby White）的交易可能性，《芝加哥太陽報》記者考利（Joe Cowley）指出，除懷特外，灰狼也對公牛後衛多森姆（Ayo Dosun

NBA／喬治狂飆生涯新高43分！沒馬卡南的爵士爆冷逆轉灰狼

爵士隊今天在主場迎戰灰狼隊，主將馬卡南（Lauri Markkanen）缺陣，但22歲後衛喬治（Keyonte George）一肩扛起，狂轟生涯新高43分，表現力壓聯盟頂級後衛愛德華（Anthony

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。