NBA／灰狼想從公牛交易來後衛 除懷特外還對兩人有興趣

灰狼希望透過交易補進後場戰力，先前傳出向公牛洽詢後衛懷特（Coby White）的交易可能性，《芝加哥太陽報》記者考利（Joe Cowley）指出，除懷特外，灰狼也對公牛後衛多森姆（Ayo Dosunmu）和瓊斯（Tre Jones）有興趣。

考利表示，包含明星後衛愛德華（Anthony Edwards）、中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）、前鋒藍道（Julius Randle）麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）與里德（Naz Reid）等五人未來三季都會留在隊中，但灰狼一直想找一名能和愛德華搭檔的雙能衛，特別是在第四節的體能調配。

懷特、多森姆與瓊斯皆是公牛後場重要戰力，隨著吉迪（Josh Giddey）成為球隊核心，三人中誰會最先被交易備受關注，懷特本季出賽22場，場均貢獻18.5分、4.6 助攻，他即將成為非受限自由球員，也是目前最有可能被交易的人選，多森姆本季場均攻下14.6分、3.6助攻；瓊斯則貢獻12.4分、5.8助攻與1.3抄截。