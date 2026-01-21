NBA／庫明加解凍轟20分 勇士一路落後輸暴龍斷4連勝

快訊

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
勇士隊庫明加(中)終於上場了。 美聯社
勇士隊「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）右膝ACL撕裂、整季報銷後的第一戰，被棄用16場的庫明加（Jonathan Kuminga）今天終於「解凍」，替補出賽21分鐘就攻下20分，但暴龍隊奎克利（Immanuel Quickley）狂轟40分，一路領先以145：127大勝，中斷勇士4連勝。

暴龍開節打出28：10猛攻，首節就握有41：28領先；第二節庫明加終於登場，但罰球失手、上籃「放槍」下，半場打完勇士仍落後20分。

庫明加第三節找到手感，先是6分03秒和格林（Draymond Green）合作空中接力灌籃，接續罰球也有建樹，加上壓哨的切入上籃，單節就有12分進帳，助勇士單節灌進44分，差距縮小到94：108。

暴龍第四節又打出13：4攻勢，領先回到21分，勇士回敬12：1猛攻，希爾德（Buddy Hield）連飆三分彈更讓差距縮小到116：125，不過英格倫和瑪穆克雷斯維里（Sandro Mamukelashvili）也接連投進三分彈，暴龍回到兩位數領先，最終以18分差距踢館成功。

奎克利全場13投11中，包括8投7中的三分彈，還有10助攻，巴恩斯（Scottie Barnes）也有26分、11助攻，聯手助暴龍打出本季最高得分。勇士希爾德以6記三分球轟下本季新高25分，柯瑞（Stephen Curry）16分，但在巴特勒缺陣下連勝告終。

