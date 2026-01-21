快訊

NBA／艾頓傷退湖人防守反而變好！逆轉金塊客場8連戰拔頭籌　

聯合新聞網／ 綜合報導
湖人詹姆斯和25歲中鋒提姆（Drew Timme）擊掌。 路透
湖人隊今天展開客場8連戰，首場比賽對上沒有約柯奇（Nikola Jokic）的金塊，下半場湖人靠著團隊防守和籃板爭搶，克服最多16分落後，以115：107逆轉拿下勝利，升至西區第5。

金塊當家後衛穆雷（Jamal Murray）上半場就狂砍26分，團隊三分球20中12，半場打完領先14分。

艾頓受傷。 美聯社
湖人中鋒艾頓（Deandre Ayton）因左眼被戳下半場沒打，金塊反而進攻熄火，穆雷單節僅2次出手沒分數進帳，湖人趁勢將分差縮小至2分。

末節金塊進攻仍找不到重心，6分42秒唐西奇（Luka Doncic）2罰全中，湖人本場首度領先，再靠史馬特（Marcus Smart）攻守兩端優異發揮，打出16：0擴大優勢。儘管金塊連續命中三分球，但41歲詹姆斯（LeBron James）飛身爆扣穩定軍心，澆熄金塊反撲氣焰。

唐西奇21投12中，罰球12中11，繳出38分13籃板10助攻的大三元。詹姆斯也繳出19分9籃板8助攻的全能數據。史馬特攻守俱佳，有15分進帳。

金塊方面，穆雷上半場得到26分，全場只有28分10助攻。葛登（Aaron Gordon）和華森（Peyton Watson）都得到18分，小哈德威（Tim Hardaway Jr.）三分球8中0，只靠2進球和6罰球貢獻10分。

