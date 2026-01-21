NBA／喬治狂飆生涯新高43分！沒馬卡南的爵士爆冷逆轉灰狼

爵士隊今天在主場迎戰灰狼隊，主將馬卡南（Lauri Markkanen）缺陣，但22歲後衛喬治（Keyonte George）一肩扛起，狂轟生涯新高43分，表現力壓聯盟頂級後衛愛德華（Anthony Edwards），幫助爵士以127：122逆轉贏球，爵士總教練哈迪（Will Hardy）在執教生涯第4年奪下第100勝。

喬治半場打完就狂砍24分，爵士領先1分。第三節灰狼轟進38分，反觀爵士只能靠喬治獨拿10分苦撐，三節打完反而落後12分。

末節開局爵士靠著後衛柯利爾（Isaiah Collier）和第5順位新秀貝利（Ace Bailey）輪流發威，打出21：8攻勢反超，喬治回到場上後也掌控進攻節奏，幫助爵士維持領先到比賽結束。

喬治全場28投15中，其中三分球13中6，拿下生涯新高的43分。中鋒諾基奇（Jusuf Nurkic）拿下16分18籃板10助攻的大三元。貝利攻進20分，柯利爾板凳出發，進帳18分10助攻。

灰狼6人得分上雙，愛德華28投11中，得到38分8籃板。灰狼輸球後戰績一口氣被火箭和太陽隊超越，跌至西區第6，如果湖人隊擊敗金塊隊，會跌至西區第7。