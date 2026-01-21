快訊

30年選手生涯劃句點 網球女將詹詠然正式宣告退役

LINE免費貼圖6款！狗狗貓咪兔子大集合 這款「買啦買啦」購物狂小心了

土方之亂嗆「自己大便自己收」 盧秀燕火大回擊：內政部要道歉

NBA／森根「準大三元」 火箭16分大逆轉拔馬刺

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導

火箭隊今天上演本季最大逆轉勝，最多落後16分下，靠第三節到第四節的13：0猛攻追上馬刺隊，最終在森根（Alperen Sengun）「準大三元」表現下守護主場，以111：106氣走「黑衫軍」。

馬刺第一節就握有39：28領先，全場最多優勢達16分，第三節尾聲布萊恩（Carter Bryant）進球後也握有92：78領先，但火箭節末先連拿4分，第四節再打出9：0的開節攻勢，跨節13：0攻勢下將分差縮小到91：92。

馬刺靠哈波（Dylan Harper）上籃終結超6分鐘的得分荒，強森（Keldon Johnson）抄截後暴扣再抬高士氣，不過謝普得（Reed Sheppard）連飆進2記三分彈，讓火箭99：98超前比分；謝普德全場21分就有12分集中在第四節，讓火箭比分拉鋸時刻掌握優勢，加上馬刺幾波攻勢無功而返，當家球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）也遭限制，讓火箭驚險守護主場勝利。

攻下20分、13籃板、9助攻的森根賽後接受場邊訪問提到，這場勝利對球隊意義重大；提到如何減少溫班亞瑪影響力，他表示就是「上身體」，增加肢體碰撞，讓馬刺當家長人打得辛苦。

溫班亞瑪今天21投僅5中拿14分、10籃板，儘管隊友夏帕尼（Julian Champagnie）狂飆8記三分彈在內的27分，3連勝仍告終。

延伸閱讀

NBA／亞當斯腳踝三級扭傷 火箭教頭：不認為短期能回歸

NBA／「我真的很想念他」！瑞佛斯感性談波波維奇的馬刺印記

NBA／美媒貼火箭主場空蕩蕩照片 KD發文回擊又被影片打臉

NBA／SGA第三節領軍一波流！雷霆復仇馬刺止對戰3連敗

相關新聞

NBA／傳勇士不排除交易巴特勒爭冠！總管親上火線說明

勇士隊「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）昨天確定因傷賽季報銷。有傳聞勇士可能拿巴特勒交易，勇士總管鄧利維（Mike Dunleavy）今親上火線，說明交易巴特勒和庫明加（Jonathan K

NBA／巴特勒報銷後勇士想買德羅展 庫明加理所當然是交易包裹

在巴特勒（Jimmy Butler）因傷報銷後，勇士可能將國王德羅展（DeMar DeRozan）視為替代人選，《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）指出，勇士理所當然會以庫明加（J

NBA／卡森斯談巴特勒報銷 直言勇士已「沒有未來」

前明星中鋒「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）在《Run It Back》節目中，談到勇士球星巴特勒（Jimmy Butler）因傷報銷一事，他認為勇士很難再像2022年重新奪冠，更嚴厲

NBA／森根「準大三元」 火箭16分大逆轉拔馬刺

火箭隊今天上演本季最大逆轉勝，最多落後16分下，靠第三節到第四節的13：0猛攻追上馬刺隊，最終在森根（Alperen S...

NBA／終於等到格林復出 太陽板凳火力全開退76人客場3連勝

近期拉出一波2連勝的太陽隊，今天客場之旅來到費城作客76人隊主場，儘管上半場還與對手拉鋸，但靠著球隊一哥布克（Devin...

NBA／莫蘭特交易市場有行無市 傳東區第四暴龍無意爭取

灰熊球星莫蘭特（Ja Morant）交易風波未平，除熱火和公鹿是潛在交易球隊外，先前也有傳聞指出暴龍有意交易莫蘭特，不過《Sportsnet》記者葛蘭吉（Michael Grange）指出，暴龍對這名

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。