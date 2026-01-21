NBA／卡森斯談巴特勒報銷 直言勇士已「沒有未來」
前明星中鋒「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）在《Run It Back》節目中，談到勇士球星巴特勒（Jimmy Butler）因傷報銷一事，他認為勇士很難再像2022年重新奪冠，更嚴厲地說：「勇士是沒有未來的。」
卡森斯曾在2018-19賽季效力勇士，當時他才剛從阿基里斯腱撕裂傷復出，卻又在季後賽初期傷到股四頭肌，勇士當時在冠軍賽不敵暴龍，雖然幾年後他們成功反彈再次奪冠，但卡森斯認為勇士沒辦法上演相同劇本。
卡森斯說：「除巴特勒的傷勢外，勇士還面臨球員培養的問題，庫明加（Jonathan Kuminga）的問題正困擾著他們，他們在浪費柯瑞（Stephen Curry）的時間，他（柯瑞）是歷史前五、前十等級的球員，勇士正在浪費他剩餘的生涯。」
卡森斯繼續說道：「現在的勇士是沒有未來的，目前這套陣容是非常糟糕的情況。」柯瑞即將滿38歲，巴特勒也已36歲，其餘年輕球員皆未如預期成長，除庫明加外，波傑姆斯基（Brandin Podziemski）和穆迪（Moses Moody）同樣沒有穩定表現。
