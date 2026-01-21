快訊

土方之亂嗆「自己大便自己收」 盧秀燕火大回擊：內政部要道歉

川普只是表面工夫？美國對安全威脅正在「亡羊補牢」

最貴光明燈1盞要50萬…女建商連10年拿下 新年點燈攻略全公開

NBA／卡森斯談巴特勒報銷 直言勇士已「沒有未來」

聯合新聞網／ 綜合報導
「表弟」卡森斯曾效力勇士隊。 美聯社
「表弟」卡森斯曾效力勇士隊。 美聯社

前明星中鋒「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）在《Run It Back》節目中，談到勇士球星巴特勒（Jimmy Butler）因傷報銷一事，他認為勇士很難再像2022年重新奪冠，更嚴厲地說：「勇士是沒有未來的。」

卡森斯曾在2018-19賽季效力勇士，當時他才剛從阿基里斯腱撕裂傷復出，卻又在季後賽初期傷到股四頭肌，勇士當時在冠軍賽不敵暴龍，雖然幾年後他們成功反彈再次奪冠，但卡森斯認為勇士沒辦法上演相同劇本。

卡森斯說：「除巴特勒的傷勢外，勇士還面臨球員培養的問題，庫明加（Jonathan Kuminga）的問題正困擾著他們，他們在浪費柯瑞（Stephen Curry）的時間，他（柯瑞）是歷史前五、前十等級的球員，勇士正在浪費他剩餘的生涯。」

卡森斯繼續說道：「現在的勇士是沒有未來的，目前這套陣容是非常糟糕的情況。」柯瑞即將滿38歲，巴特勒也已36歲，其餘年輕球員皆未如預期成長，除庫明加外，波傑姆斯基（Brandin Podziemski）和穆迪（Moses Moody）同樣沒有穩定表現。

勇士 巴特勒 卡森斯 庫明加

相關新聞

NBA／傳勇士不排除交易巴特勒爭冠！總管親上火線說明

勇士隊「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）昨天確定因傷賽季報銷。有傳聞勇士可能拿巴特勒交易，勇士總管鄧利維（Mike Dunleavy）今親上火線，說明交易巴特勒和庫明加（Jonathan K

NBA／巴特勒報銷後勇士想買德羅展 庫明加理所當然是交易包裹

在巴特勒（Jimmy Butler）因傷報銷後，勇士可能將國王德羅展（DeMar DeRozan）視為替代人選，《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）指出，勇士理所當然會以庫明加（J

NBA／堅信巴特勒退役前能完成奪冠夢 經紀人：他能扛得住

勇士明星前鋒巴特勒（Jimmy Butler）在昨天與熱火之戰，發生嚴重的右膝蓋傷勢，經檢查後確定為前十字韌帶撕裂傷，賽...

NBA／尼克11戰9敗問題就在休息室內 隊長布朗森召開球員會議求解

本季NBA盃冠軍尼克在昨天以17分差距不敵獨行俠後，過去11場比賽已經吞下9敗，讓地主球迷也忍不住以噓聲回應球隊表現，而...

NBA／卡森斯談巴特勒報銷 直言勇士已「沒有未來」

前明星中鋒「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）在《Run It Back》節目中，談到勇士球星巴特勒（Jimmy Butler）因傷報銷一事，他認為勇士很難再像2022年重新奪冠，更嚴厲

NBA／終於等到格林復出 太陽板凳火力全開退76人客場3連勝

近期拉出一波2連勝的太陽隊，今天客場之旅來到費城作客76人隊主場，儘管上半場還與對手拉鋸，但靠著球隊一哥布克（Devin...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。