NBA／傳勇士不排除交易巴特勒爭冠！總管親上火線說明

聯合新聞網／ 綜合報導
巴特勒(左)。 法新社
巴特勒(左)。 法新社

勇士隊「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）昨天確定因傷賽季報銷。有傳聞勇士可能拿巴特勒交易，勇士總管鄧利維（Mike Dunleavy）今親上火線，說明交易巴特勒和庫明加（Jonathan Kuminga）的可能性。

《ClutchPoints》記者席格爾（Brett Siegel）發文指出，交易截止日還有兩周，勇士會把所有選項都攤在檯面上，包含考慮交易巴特勒，最大化他們本季衝擊冠軍的機會。

鄧利維今天賽前接受媒體採訪。 美聯社
鄧利維今天賽前接受媒體採訪。 美聯社

鄧利維今天賽前接受媒體採訪，當被問到交易巴特勒的可能性，他直言，「我不認為會交易巴特勒。我對他的期待是去年加盟時那樣，下賽季帶給我們提振士氣的效果，並在某個時間點回歸。」

勇士目前處在尷尬局面，最適合頂替巴特勒位置的庫明加已提出交易申請，對此鄧利維表示，「我知道這個交易申請，但我認為所謂的申請，還是要看市場上有沒有相對應的需求。就看接下來會怎麼發展吧，我們必須做對球隊最有利的決定。」

鄧利維強調，願意拿首輪選秀權交易，但前提是換回來的東西要有意義，必須換回現在和未來都能帶來相當影響力的球員。

