NBA／巴特勒報銷後勇士想買德羅展 庫明加理所當然是交易包裹

在巴特勒（Jimmy Butler）因傷報銷後，勇士可能將國王德羅展（DeMar DeRozan）視為替代人選，《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）指出，勇士理所當然會以庫明加（Jonathan Kuminga）作為核心交易包裹，嘗試獲得這名老將。

巴特勒昨日因右膝前十字韌帶撕裂傷本季提前報銷，查拉尼亞認為，德羅展能在巴特勒缺陣的情況下，滿足勇士的需求，他說：「無論如何，勇士應看清他們與庫明加之間的關係。」據傳庫明加與勇士總教練柯爾（Steve Kerr）的關係已「破裂到無法修復」。

36歲的德羅展擁有17年NBA資歷，他本季出賽43場，場均攻下19.0分、3.3籃板與4.0助攻，投籃命中率為50.7%，《富比士》記者希德利（Evan Sidery）指出，勇士可以用庫明加和一份老將底薪合約，向國王交易德羅展，這筆交易在薪資上是可行的。