快訊

矽盾不牢？美台貿易協議看似好消息 美記者投書：暗藏不安訊號

MLB／官網各守位十大新秀 李灝宇三壘手第3、預估今年大聯盟

滯銷風暴／台灣鯛漁民賣價一斤剩21元 市場卻賣70元？

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／終於等到格林復出 太陽板凳火力全開退76人客場3連勝

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
太陽格林(左)傷癒復出。 路透
太陽格林(左)傷癒復出。 路透

近期拉出一波2連勝的太陽隊，今天客場之旅來到費城作客76人隊主場，儘管上半場還與對手拉鋸，但靠著球隊一哥布克（Devin Booker）以及板凳球員在下半場的活躍表現，太陽也成功拉開差距，最終以116：110擊敗76人，收下客場3連勝。

近期展開客場長征的太陽，在日前不敵熱火與活塞雙強後，近兩場比賽面對尼克和籃網都以個位數分差險勝，而今天作客76人主場也再度打出一場拉鋸戰，其中本季透過交易案轉戰太陽後，因為腿部傷勢僅出賽過2場的格林（Jalen Green），也在今天迎接近2個半月來的首次出賽，也是他生涯首度從板凳出發。

太陽今天上半場也與76人展開拉鋸，格林則是在第一節中段替補上陣後透過罰球拿下復出後的首次得分，而他上半場打完也拿下7分、2籃板、2助攻，但76人烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）今天前兩節外線手感發燙，幫助76人在上半場緊咬比分。

易籃後76人在烏布瑞領軍下打出一波13：2的攻勢反超前比數，但太陽在第三節團隊火力全開，不僅先發的布克單節個人進帳12分，替補上陣的格林等人也加入搶分行列，助太陽單節猛轟40分拉開差距，最終太陽也在第四節成功守成，以6分差收下3連勝。

太陽今天以布克拿下27分最佳，至於格林則有12分進帳，成為太陽4名得分上雙的板凳球員之一，而他本季出賽3場太陽也全勝作收，另外包括艾倫（Grayson Allen）、伊戈達羅（Oso Ighodaro）和古德溫（Jordan Goodwin）也都有雙位數得分表現；至於76人則以新秀埃奇庫姆（VJ Edgecombe）25分最佳，馬克西（Tyrese Maxey）和烏布瑞分別有20分和21分進帳。

太陽 76人 Devin Booker

延伸閱讀

NBA／主帥布朗賽後擁抱勇士格林引爭議 傳尼克球員對此不滿

NBA／經紀人竟要穆迪取代自己？ 「嘴綠」格林理解保羅說法

NBA／黃蜂不讓小鮑爾先發 勇士格林怒批公然擺爛

NBA／當年力薦勇士選庫明加錯了？格林：第7順位不選是白癡

相關新聞

NBA／堅信巴特勒退役前能完成奪冠夢 經紀人：他能扛得住

勇士明星前鋒巴特勒（Jimmy Butler）在昨天與熱火之戰，發生嚴重的右膝蓋傷勢，經檢查後確定為前十字韌帶撕裂傷，賽...

NBA／終於等到格林復出 太陽板凳火力全開退76人客場3連勝

近期拉出一波2連勝的太陽隊，今天客場之旅來到費城作客76人隊主場，儘管上半場還與對手拉鋸，但靠著球隊一哥布克（Devin...

NBA／主帥布朗賽後擁抱勇士格林引爭議 傳尼克球員對此不滿

尼克在過去11場比賽吞下9敗後，隊長布朗森（Jalen Brunson）在昨天召開僅有球員能夠參與的內部會議，希望能找出...

NBA／尼克11戰9敗問題就在休息室內 隊長布朗森召開球員會議求解

本季NBA盃冠軍尼克在昨天以17分差距不敵獨行俠後，過去11場比賽已經吞下9敗，讓地主球迷也忍不住以噓聲回應球隊表現，而...

NBA／莫蘭特交易市場有行無市 傳東區第四暴龍無意爭取

灰熊球星莫蘭特（Ja Morant）交易風波未平，除熱火和公鹿是潛在交易球隊外，先前也有傳聞指出暴龍有意交易莫蘭特，不過《Sportsnet》記者葛蘭吉（Michael Grange）指出，暴龍對這名

NBA／亞當斯腳踝三級扭傷 火箭教頭：不認為短期能回歸

火箭總教練尤多卡（Ime Udoka）在對戰馬刺的賽前透露，中鋒亞當斯（Steven Adams）因左腳踝嚴重扭傷，將無限期缺陣，對火箭禁區戰力造成巨大影響。 亞當斯在先前火箭交手鵜鶘的比賽中受

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。