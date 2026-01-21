NBA／莫蘭特交易市場有行無市 傳東區第四暴龍無意爭取

灰熊球星莫蘭特（Ja Morant）交易風波未平，除熱火和公鹿是潛在交易球隊外，先前也有傳聞指出暴龍有意交易莫蘭特，不過《Sportsnet》記者葛蘭吉（Michael Grange）指出，暴龍對這名明星後衛並無興趣，預期不會嘗試網羅。

暴龍評估莫蘭特過往曾面臨傷病問題與場外禁賽風波，加上本季表現起伏不定，因此不考慮網羅，暴龍目前戰績25勝19敗名列東區第四，由巴恩斯（Scottie Barnes）、英格倫（Brandon Ingram）和巴瑞特（RJ Barrett）作為球隊主力，試圖衝擊總冠軍。

《ESPN》記者邦特普斯（Tim Bontempts）甚至認為，莫蘭特可能無法被交易至熱火和公鹿，儘管持續出現許多傳聞，但多數球隊對莫蘭特的交易興趣並不高，莫蘭特本季僅出賽19場，場均貢獻19.3分與7.8助攻，他本季年薪為3940萬美元，合約將持續至2027-28賽季。