NBA／亞當斯腳踝三級扭傷 火箭教頭：不認為短期能回歸

聯合新聞網／ 綜合報導
火箭中鋒亞當斯因腳踝扭傷將無限期缺陣。 美聯社
火箭總教練尤多卡（Ime Udoka）在對戰馬刺的賽前透露，中鋒亞當斯（Steven Adams）因左腳踝嚴重扭傷，將無限期缺陣，對火箭禁區戰力造成巨大影響。

亞當斯在先前火箭交手鵜鶘的比賽中受傷，當時他在籃下起跳協防威廉森（Zion Williamson）進攻，落地後立刻抓住自己的左腳踝，尤多卡說道：「這是相當嚴重的腳踝扭傷，我認為大概是第三級（扭傷），雖然仍在持續觀察，但我不認為他能在短期內回歸。」

32歲的亞當斯本季平均上場22.8分鐘，場均貢獻5.8分與8.6籃板，火箭目前以場均49.2 籃板高居聯盟第一，隨著亞當斯缺陣，卡佩拉（Clint Capela）將成為先發中鋒森根（Alperen Sengun）的替補人選，火箭也可能選擇讓前鋒史密斯（Jabari Smith）擔綱中鋒。

