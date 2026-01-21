NBA／主帥布朗賽後擁抱勇士格林引爭議 傳尼克球員對此不滿

快訊

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
尼克主帥布朗和格林擁抱。 美聯社
尼克在過去11場比賽吞下9敗後，隊長布朗森（Jalen Brunson）在昨天召開僅有球員能夠參與的內部會議，希望能找出球隊近期陷入低潮的原因，不過美國媒體也在今天爆料指出，尼克當前的低潮恐怕不只與球員有關，部分球員對於總教練布朗（Mike Brown）的不滿也可能是原因之一。

上賽季打進到東區決賽的尼克，在休賽季改由布朗執掌兵符後，本賽季開季一度打出23勝9敗的佳績，排名在東區前段班，不過在進入2026年後卻陷入嚴重低潮，除了球隊陸續爆發的傷病問題外，也傳出休息室內出現「氣氛」問題，成為球隊近期狀態急轉直下的主因。

就在今天除出尼克於昨天輸給獨行俠後，由布朗森召開僅有球員能參與的內部會議後，美國媒體也報導，總教練布朗與球員間也可能出現意見不合的狀況，可能成為間接導致尼克戰績不佳的原因。

報導中指出，布朗在本季接掌尼克兵符後，部分球員就對於自己在球隊中的角色安排感到不滿。此外，日前尼克與勇士之戰，布朗在賽後與曾合作過6年的勇士格林（Draymond Green）擁抱，也引發球員甚至是尼克管理階層的反彈，因為該場比賽格林曾故意拉倒尼克明星中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns）吞下惡意犯規，賽後受訪時布朗卻直言，這就是格林一直以來的強硬個人風格。

事實上，尼克在本季之前是由與布朗森等主力球員關係良好的錫伯杜（Tom Thibodeau）執掌兵符，就在他領軍打進到東區冠軍賽後，尼克季候卻以希望幫助球隊更近一步奪冠為由開除了錫伯杜改由布朗執教，一度引發熱烈討論。

