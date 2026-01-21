快訊

NBA／堅信巴特勒退役前能完成奪冠夢 經紀人：他能扛得住

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
巴特勒。 美聯社
勇士明星前鋒巴特勒（Jimmy Butler）在昨天與熱火之戰，發生嚴重的右膝蓋傷勢，經檢查後確定為前十字韌帶撕裂傷，賽季提前報銷，對於巴特勒再度遭遇傷病打擊，經紀人李（Bernie Lee）在今天受訪時就表示，這顯然對於巴特勒本人和勇士團隊都是巨大打擊，但他也堅信巴特勒能在退役前拿下夢寐以求的NBA總冠軍。

巴特勒在昨天與熱火之戰於第三節一次進攻過程中發生膝蓋扭傷的狀況，讓平時在場上都展現硬漢球風的巴特勒也痛到倒地哀嚎，最終他也在隊友攙扶下離場，經過檢查後，勇士球團也宣布巴特勒將因為右膝前十字韌帶撕裂傷賽季提前報銷。

巴特勒在上賽季加盟勇士後，就與團隊展現良好化學效應，不過本季勇士仍在表現上出現巨大起伏，如今巴特勒提前報銷，無疑對於勇士和36歲的巴特勒來說都是一次沈重的打擊。

對於在巴特勒受傷後，不少人都擔心邁入球員生涯晚期的巴特勒，生涯是否會就此與冠軍絕緣，經紀人李在今天受訪時則是強調，將會支持巴特勒完成他的奪冠夢想，「我堅信，這也是他旅程中的一部分，我們不能只期待從中得到好的結果，我們都見證過無數人經歷生活的起伏，現在則是輪到他要面對這一切，這就是人生。」

李接著強調，自己與巴特勒已經結識10多年，他也深信巴特勒在退休前一定能夠完成奪冠夢想，「這個信念我從來沒有動搖過，我親眼看著他支持並鼓舞無數人的生活，其中包括我自己，現在是大家團結在他身邊，給予他同樣支持的時候了。接下來幾天我們會做出一些務實的決定，然後繼續向前走，如果你夠了解他就知道，他能扛得住。」

勇士 Jimmy Butler

