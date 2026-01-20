NBA／經紀人竟要穆迪取代自己？ 「嘴綠」格林理解保羅說法

勇士持續在尋找能延續老將格林（Draymond Green）場上影響力的接班人，格林的經紀人保羅（Rich Paul）內舉不避親，認為旗下球員後衛穆迪（Moses Moody）能成為那個人，對此格林表示自己能理解保羅的言論，球隊尋找接班人也非常合理。

格林是在Podcast節目《The Draymond Green Show》中說道：「我和保羅聊過，他以前便是如此告訴穆迪，這不是要穆迪把我擠走，而是要他讓自己變得有價值，使球團在我和他（穆迪）之間選擇他。」

格林與保羅對於穆迪的未來目標有共識，希望他成為一名所有NBA球隊都需要的球員。保羅在節目《Game Over》中說：「除了投射能力與好身材外，他還得更好地去搶籃板、手遞手進攻，提升解讀比賽的能力。」

格林認為，尋找接班人是球隊建構陣容的常態，多年來，勇士一直在尋找能接替他位置的人，格林說：「球隊選了許多人，想來頂替我的位置，雖然我的位置從未真正被取代，但我完全理解這件事。」