NBA／巴特勒賽季報銷庫明加有望解凍？勇士主帥：絕對會

勇士隊今天以135：112大勝熱火隊，但主力前鋒「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）右膝受傷退場，今天稍早確定因右膝前十字韌帶（ACL）撕裂賽季報銷。勇士主帥柯爾（Steve Kerr）被問到庫明加（Jonathan Kuminga）是否有機會解凍時回答：「絕對會。」

ACL是需要長時間休養的傷勢，巴特勒缺陣後，前場陣容將出現大缺口，儘管勇士可用之兵充足，但大多是後衛，因此外界好奇，12月19日後沒上場過的23歲前鋒庫明加是否能獲得上場時間。

當被問到庫明加是否有機會上場，柯爾受訪時直言，「當然，絕對會。」被問到庫明加是否準備好了，柯爾只說：「是的，對。」

Steve Kerr on if he could go to Jonathan Kuminga following Butler’s injury 👀



“Sure, absolutely.”

pic.twitter.com/34gv8DcC7F — TheWarriorsTalk (@TheWarriorsTalk) January 20, 2026

庫明加因為被柯爾多次棄用，日前已向勇士球團喊賣我，目前交易談判尚未有進展。庫明加前天在社群平台發文，最後一張照片的小孩神似柯爾，彷彿是在嘲諷，引發球迷熱議。