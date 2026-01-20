NBA／勇士噩耗！巴特勒右膝ACL撕裂賽季報銷

快訊

勇士隊今天雖以135：112擊敗熱火隊，但陣中大將「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）傷到右膝退場，MRI檢查結果出爐更是噩耗，巴特勒右膝前十字韌帶（ACL）撕裂，賽季直接結束。

勇士總教練柯爾（Steve Kerr）賽後受訪表示，巴特勒受傷讓休息室陷入低氣壓，大家都很擔心，不過還是要等MRI檢查結果出爐；勇士球星柯瑞（Stephen Curry）也為巴特勒祈福，希望一切無礙，但希望落空。

巴特勒是第三節7分41秒時在空中和熱火後衛米契爾（Davion Mitchell）相撞，落地後右腳似乎扭了一下，讓他痛苦倒地；巴特勒在場上躺了一陣才被攙扶起身，往休息室移動時可看出他的右腳無法承受任何重量。

巴特勒受傷後還和柯爾及附近的裁判開玩笑說，他應該要獲得兩罰機會；下場時，好兄弟希爾德（Buddy Hield）和庫明加（Jonathan Kuminga）攙扶他到通道附近的擔架上。

巴特勒2018年曾遭遇半月板撕裂傷勢，2024年同腳膝蓋內側副韌帶扭傷，如今直接遭遇賽季結束的嚴重傷勢，對勇士是一大利空。勇士近16場比賽贏下12場，巴特勒的表現是關鍵之一，他一月場均有21.3分，命中率超過5成，今天傷退前出賽21分鐘就攻下17分。

