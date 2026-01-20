NBA／76人雙星爭執影片引熱議 馬克西、埃奇庫姆親自闢謠
76人今天以113：104擊敗溜馬後，球隊年輕雙星馬克西（Tyrese Maxey）與埃奇庫姆（VJ Edgecombe）親自破除外界對他們兩人近期「激烈爭執」影片的各種流言，更在訪問中展現兩人的好交情。
上周76人輸給騎士的比賽中，兩人因一次防守溝通失誤發生爭論，轉播鏡頭捕捉到兩人在一次暫停時出現激烈的言語交流，使球迷們開始擔心兩人的關係是否出現問題，但他們很快便出面做出回應。
在今天擊敗溜馬的賽後訪問中，兩人在訪談中以搞笑互動破除衝突流言，埃奇庫姆說：「鄭重聲明，我們沒有討厭彼此。」馬克西則開玩笑說道：「我討厭你，永遠別再跟我說話。」
馬克西今天剛入選2026年明星賽東區先發陣容，本場他攻下29分、8次助攻與8次抄截，帶領76人擊敗溜馬，埃奇庫姆則貢獻11分、5籃板、4助攻。
