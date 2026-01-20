NBA／騎士戰績未如預期 米契爾無緣明星賽先發坦言不意外

騎士球星米契爾（Donovan Mitchell）本季打出生涯最佳表現，但由於騎士戰績不佳，使他無緣入選2026年全明星賽東區先發陣容，米契爾今天在受訪時坦言，對於票選結果並不意外。

米契爾本季場均貢獻29.2分、4.8籃板、5.7助攻，得分與投籃命中率皆為生涯新高，但騎士目前戰績24勝20敗僅排東區第七，對比上季奪下64勝勇冠東區退步許多，也與季前各方預測相去甚遠。

米契爾在騎士今天以104：136不敵雷霆後說道：「老實說我有預料到了，入選先發的那些球員，他們球隊的戰績比我們好，當然我很想成為先發，但我也明白需要先贏球，只要一直贏，就有機會獲得肯定。」

東區的明星賽先發五人為公鹿「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）、尼克球星布朗森（Jalen Brunson）、76人後衛馬克西（Tyrese Maxey）、活塞少主康寧漢（Cade Cunningham）和塞爾蒂克球星布朗（Jaylen Brown），除公鹿外，其餘四隊戰績皆優於騎士。

The Eastern Conference NBA All-Star Starters! pic.twitter.com/8o41pGL08D — NBA (@NBA) 2026年1月19日

被問到是否在賽前就知道結果時，米契爾說：「我不知道發生什麼事，但其實可以猜到，因為沒有人跟我說這件事。」儘管未能擠進先發名單，但米契爾仍有極高機率以替補身分進入明星賽。