NBA／巴特勒傷退、柯瑞犯規麻煩 勇士板凳雙衛發飆滅熱火

聯合新聞網／ 綜合報導
勇士「士官長」巴特勒受傷。 路透
勇士「士官長」巴特勒受傷。 路透

勇士隊今天在主場迎戰熱火隊，「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）傷退、柯瑞（Stephen Curry）陷入犯規麻煩，但希爾德（Buddy Hield）和波傑姆斯基（Brandin Podziemski）末節輪流開火，聯手幫助勇士以135：112贏球，收下4連勝。

這是維金斯（Andrew Wiggins）被交易後首度回勇士主場，賽前勇士球團播放致敬影片，球迷們紛紛獻上掌聲，感謝這位奪冠功臣。

勇士防守悍將格林（Draymond Green）缺陣，但熱火球星阿德巴約（Bam Adebayo）竟完全不在狀態內，前3節13投1中，只拿4分。巴特勒第三節剩7分多時右膝受傷倒地，表情看起來十分痛苦，他退場後勇士反而拉開差距，三節打完領先11分。

末節中段希爾德先是連得5分，接下來波傑姆斯基連砍8分，一波流澆熄熱火反撲氣焰，比賽最後4分鐘領先24分，比賽進入垃圾時間。

柯瑞因犯規麻煩只打28分鐘，得到19分11助攻。波傑姆斯基攻下全隊最高的24分，希爾德也挹注16分。

熱火方面，以鮑威爾（Norman Powell）攻下21分表現最佳，年輕長人韋爾（Kel'el Ware）打18分鐘就砍進15分4籃板；反觀阿德巴約13投1中，只拿下4分12籃板。

勇士 熱火 Jimmy Butler Stephen Curry

