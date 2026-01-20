NBA／紐媒痛批尼克布朗森時代最慘一役 哈特：真的很丟臉

尼克隊一哥布朗森（Jalen Brunson）入選明星賽先發，不過今天他傷癒歸隊，尼克還是被獨行俠隊以114：97打爆，近11戰9敗。紐約媒體《SNY》記者貝格利（Ian Begley）痛批，這是布朗森時代以來最糟糕的失利。

獨行俠第二節狂轟44分，半場打完落後28分，尼克下半場雖有將分差縮小，仍以17分之差慘敗。貝格利發文點出，布朗森和哈特（Josh Hart）傷癒復出，對手還是人手短缺的獨行俠，卻吞下慘敗，「尼克的防守簡直慘不忍睹，這不只是本季最慘一敗，甚至可以說是布朗森時代以來最難堪的失利之一。」

今天是馬丁路德金恩紀念日，票價也比平時還高，現場許多球迷對尼克的表現發出噓聲。對此，尼克明星長人唐斯（Karl-Anthony Towns）表示，「花140美元買球衣支持你最喜歡的球員，又在馬丁路德金恩紀念日到麥迪遜廣場花園看球，票價是平常的3倍，換作是我也會失望。」

哈特也語重心長地說，「我們所有人都需要好好反省，現在打成這樣，真說不過去，完全無法接受。去年不管怎樣，至少拚勁一直都在，我以前從沒看過這種缺乏努力的情況，這真的很丟臉。」