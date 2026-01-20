快訊

Google Pixel Watch推「防丟警報」跟上蘋果三星！手機忘了帶手表立刻提醒

學英國租借香港？傳川普擬提「99年租約」加送美國籍拿下格陵蘭

尾牙喝太多隔天怎上班？營養師教迅速復活3步驟：灌咖啡NG

NBA／太陽射手撞臉「友台參議員」 布魯克斯逼近禁賽門檻

聯合新聞網／ 綜合報導
太陽隊射手艾倫、美國參議員克魯茲。法新社、路透社（合成照）
太陽隊射手艾倫、美國參議員克魯茲。法新社、路透社（合成照）

太陽隊今天以126：117擊敗籃網隊，但主力球員「惡棍」布魯克斯（Dillon Brooks）領到本季第14次技術犯規，逼近禁賽門檻16次。

本場比賽太陽外線火力凶猛，但末節落後18分的籃網打出16：3攻勢，讓比賽再度陷入緊張局面。關鍵時刻布魯克斯、奧尼爾（Royce O'Neale）外線接連開砲，才幫太陽鎖定勝利。

布魯克斯領到第14次技術犯規。 法新社
布魯克斯領到第14次技術犯規。 法新社

太陽團隊外線39投20中，命中率51%。布魯克斯拿下全隊最高的27分，但領到本季第14次技術犯規。根據聯盟規定，若累積16次，將禁賽1場、罰款5000美元，接下來每2次技術犯規都會禁賽1場。

本場另外一個話題是，籃網主播在比賽中提到太陽射手「鬼神」艾倫（Grayson Allen）的外貌，不禁讓他想起美國參議員克魯茲（Ted Cruz）。克魯茲是著名的「友台」參議員，2019年曾出席中華民國國慶日。

值得一提的是，艾倫過去也被球迷們討論，長得像復仇者聯盟「鷹眼」演員傑瑞米雷納（Jeremy Renner）。

太陽 艾倫 布魯克斯

相關新聞

NBA／狂飆本季新高7記三分彈 溫班亞瑪射下爵士

剛入選明星賽西區先發的馬刺隊當家球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama），今天對上爵士隊轟下本季新高的7記三分...

NBA／明星賽先發有唐西奇沒詹姆斯 柯瑞第12度入選

今年NBA明星賽先發出爐，西區由湖人隊當家球星唐西奇（Luka Doncic）領銜，但寫下無數紀錄的隊友詹姆斯（LeBr...

NBA／2名球員明星賽投詹皇大兒子！場均2.8分的亞歷山大也有9票

聯盟今天公布明星賽票選結果，湖人隊41歲老將詹姆斯（LeBron James）連21年明星賽先發紀錄中斷，值得一提的是，他的兒子布朗尼（Bronny James）獲得2位球員投票，引發球迷熱議。

NBA／太陽射手撞臉「友台參議員」 布魯克斯逼近禁賽門檻

太陽隊今天以126：117擊敗籃網隊，但主力球員「惡棍」布魯克斯（Dillon Brooks）領到本季第14次技術犯規，逼近禁賽門檻16次。 本場比賽太陽外線火力凶猛，但末節落後18分的籃網打出

NBA／當年力薦勇士選庫明加錯了？格林：第7順位不選是白癡

庫明加（Jonathan Kuminga）擁有驚人天賦，但沒有在勇士隊兌現，如今更進入待交易狀態。當年力薦勇士選庫明加的格林（Draymond Green）表示，當下不選庫明加的人是白癡。 最近

NBA／黃蜂不讓小鮑爾先發 勇士格林怒批公然擺爛

勇士老將格林（Draymond Green）在Podcast節目《The Draymond Green Show》中，指控黃蜂正進行毫不掩飾的擺爛行為，格林認為黃蜂不讓明星後衛小鮑爾（LaMelo B

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。