NBA／太陽射手撞臉「友台參議員」 布魯克斯逼近禁賽門檻

太陽隊今天以126：117擊敗籃網隊，但主力球員「惡棍」布魯克斯（Dillon Brooks）領到本季第14次技術犯規，逼近禁賽門檻16次。

本場比賽太陽外線火力凶猛，但末節落後18分的籃網打出16：3攻勢，讓比賽再度陷入緊張局面。關鍵時刻布魯克斯、奧尼爾（Royce O'Neale）外線接連開砲，才幫太陽鎖定勝利。

布魯克斯領到第14次技術犯規。 法新社

太陽團隊外線39投20中，命中率51%。布魯克斯拿下全隊最高的27分，但領到本季第14次技術犯規。根據聯盟規定，若累積16次，將禁賽1場、罰款5000美元，接下來每2次技術犯規都會禁賽1場。

本場另外一個話題是，籃網主播在比賽中提到太陽射手「鬼神」艾倫（Grayson Allen）的外貌，不禁讓他想起美國參議員克魯茲（Ted Cruz）。克魯茲是著名的「友台」參議員，2019年曾出席中華民國國慶日。

值得一提的是，艾倫過去也被球迷們討論，長得像復仇者聯盟「鷹眼」演員傑瑞米雷納（Jeremy Renner）。