NBA／雷納德不在哈登轟36分 快艇退巫師奪6連勝

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
哈登面對巫師隊轟下36分，率快艇驚險擊退巫師。 美聯社

本場賽事

-

:

-

載入中...

快艇隊當家球星雷納德（Kawhi Leonard）雖因傷連兩場缺陣，不過球隊有「大鬍子」哈登（James Harden）坐鎮，他面對巫師隊轟下36分，包括最後5秒罰球盡墨後自己再搶下進攻籃板，接續兩罰沒再失手，助隊以110：106驚險奪下6連勝，也賞給巫師7連敗。

哈登讀秒階段頻頻站上罰球線，36.9秒兩罰俱中助快艇取得108：106領先；巫師的喬治（Kyshawn George）錯過超前三分彈機會後球隊犯規，讓哈登再度站上罰球線。

累積16罰俱中的哈登，5.9秒的兩次罰球意外都失手，不過卻掌握到進攻籃板，最後3.5秒的兩罰沒再錯過，讓快艇以4分差完成6連勝。

兩隊今天打得拉鋸，首節26：26戰平，最大分差是第三節時巫師以70：60領先，但快艇馬上回敬9：2猛攻，三節打完也以79：81緊咬比分，加上哈登第四節發揮，助隊演出逆轉勝。

哈登36分包括20投18中的罰球，另有7籃板和9助攻，板凳出發的米勒（Jordan Miller）貢獻16分。巫師還沒迎接交易來的楊恩（Trae Young）回歸，今天雖有薩爾（Alex Sarr）28分、喬治18分表現，仍吞下7連敗。

相關新聞

NBA／狂飆本季新高7記三分彈 溫班亞瑪射下爵士

剛入選明星賽西區先發的馬刺隊當家球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama），今天對上爵士隊轟下本季新高的7記三分...

NBA／明星賽先發有唐西奇沒詹姆斯 柯瑞第12度入選

今年NBA明星賽先發出爐，西區由湖人隊當家球星唐西奇（Luka Doncic）領銜，但寫下無數紀錄的隊友詹姆斯（LeBr...

NBA／2名球員明星賽投詹皇大兒子！場均2.8分的亞歷山大也有9票

聯盟今天公布明星賽票選結果，湖人隊41歲老將詹姆斯（LeBron James）連21年明星賽先發紀錄中斷，值得一提的是，他的兒子布朗尼（Bronny James）獲得2位球員投票，引發球迷熱議。

NBA／衛冕軍雷霆傳噩耗 二當家威廉斯將缺陣數週

雷霆球星威廉斯（Jalen Williams）先前在交手熱火的比賽中因傷提前退場，如今雷霆隊表示，威廉斯因右腿後側肌拉傷將缺陣數週，球隊將在幾個星期後重新評估傷勢，這對衛冕軍而言是巨大戰力損失。

NBA／當年力薦勇士選庫明加錯了？格林：第7順位不選是白癡

庫明加（Jonathan Kuminga）擁有驚人天賦，但沒有在勇士隊兌現，如今更進入待交易狀態。當年力薦勇士選庫明加的格林（Draymond Green）表示，當下不選庫明加的人是白癡。 最近

NBA／黃蜂不讓小鮑爾先發 勇士格林怒批公然擺爛

勇士老將格林（Draymond Green）在Podcast節目《The Draymond Green Show》中，指控黃蜂正進行毫不掩飾的擺爛行為，格林認為黃蜂不讓明星後衛小鮑爾（LaMelo B

