NBA／黃蜂不讓小鮑爾先發 勇士格林怒批公然擺爛

勇士老將格林（Draymond Green）在Podcast節目《The Draymond Green Show》中，指控黃蜂正進行毫不掩飾的擺爛行為，格林認為黃蜂不讓明星後衛小鮑爾（LaMelo Ball）擔任先發，便是公然擺爛的鐵證。

在先前勇士以136：116擊敗黃蜂的賽事中，黃蜂在賽前決定不讓小鮑爾先發上陣，格林說：「當小鮑爾不在場上時，黃蜂隊的實力落差很大，且變得很容易防守。」格林認為黃蜂在刻意限制這位當家球星對比賽的影響力。

勇士老將格林指控黃蜂公然擺爛。 路透社

黃蜂總教練李（Charles Lee）和小鮑爾近期皆被問到關於未先發的問題，兩人皆將主因歸於疲勞控管。格林提到自己很欣賞小鮑爾的球風，認為他在場上能帶動隊友，因此減少他的出賽會直接拉低球隊的進攻上限。

格林說：「陣中有一名為隊友製造機會的控衛，結果他卻坐在板凳上，球團根本就是公然擺爛，這已經是存在很久的問題了，現在依然存在，而我覺得這很爛。」