NBA／2名球員明星賽投詹皇大兒子！場均2.8分的亞歷山大也有9票

聯合新聞網／ 綜合報導
詹皇大兒子布朗尼(左)。 美聯社
聯盟今天公布明星賽票選結果，湖人隊41歲老將詹姆斯（LeBron James）連21年明星賽先發紀錄中斷，值得一提的是，他的兒子布朗尼（Bronny James）獲得2位球員投票，引發球迷熱議。

聯盟今天公布球迷、球員和媒體綜合票選結果，西區依序是金塊隊約柯奇（Nikola Jokic）、湖人隊唐西奇（Luka Doncic）、雷霆隊亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、勇士隊柯瑞（Stephen Curry）和馬刺隊溫班亞瑪（Victor Wembanyama），灰狼隊愛德華（Anthony Edwards）與溫班亞瑪同分，但球迷票選較低，因此落選。

東區依序是公鹿隊安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）、活塞隊康寧漢（Cade Cunningham）、76人隊馬克西（Tyrese Maxey）、尼克隊布朗森（Jalen Brunson）、塞爾蒂克隊布朗（Jaylen Brown）。

鵜鶘後衛亞歷山大。 路透
鵜鶘後衛亞歷山大。 路透

布朗尼獲得2張球員選票引發關注，《LakersNation》主持人萊恩（Trevor Lane）發文表示，「很明顯有些球員不認真看待明星賽票選。」

萊恩舉例，布朗尼2票、只出賽5場、平均2.8分的鵜鶘隊後衛亞歷山大（Trey Alexander）獲得9票、本季報銷的快艇隊比爾（Bradley Beal）2票、報銷的爵士隊凱斯勒（Walker Kessler）1票。

