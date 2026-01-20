聽新聞
NBA／衛冕軍雷霆傳噩耗 二當家威廉斯將缺陣數週
雷霆球星威廉斯（Jalen Williams）先前在交手熱火的比賽中因傷提前退場，如今雷霆隊表示，威廉斯因右腿後側肌拉傷將缺陣數週，球隊將在幾個星期後重新評估傷勢，這對衛冕軍而言是巨大戰力損失。
威廉斯上季首度入選明星賽，同時入選年度防守第二隊與年度最佳陣容第三隊，本季他場均貢獻16.8分、4.8籃板與5.6助攻，助雷霆打出36勝8敗的聯盟最佳戰績，不過他因手腕傷勢錯過開季前一個月的賽程，自十一月下旬歸隊後曾先發出賽24場，如今再次進入傷兵名單。
在威廉斯缺陣期間，二年級後衛米契爾（Ajay Mitchell）將獲得更多上場時間，他是本季聯盟表現最出色的替補球員之一，場均貢獻14.2分、3.5籃板與3.6助攻。
