NBA／明星賽先發有唐西奇沒詹姆斯 柯瑞第12度入選
今年NBA明星賽先發出爐，西區由湖人隊當家球星唐西奇（Luka Doncic）領銜，但寫下無數紀錄的隊友詹姆斯（LeBron James）意外落馬，連續入選明星賽先發的紀錄停在21年。
從2005年開始，詹姆斯就是先發名單的不動人選，但本季先是缺席開季頭14場比賽，連續得分兩位數場次也中斷在1297場，最新出爐的明星賽票選中也無緣先發。
西區的先發五人包括金塊隊全能中鋒約柯奇（Nikola Jokic）、雷霆隊上季奪下雙料MVP的亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、馬刺隊「狀元」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）及勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）。
東區聯盟先發是公鹿隊「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）、尼克隊球星布朗森（Jalen Brunson）、76人後衛馬克西（Tyrese Maxey）、活塞隊康寧漢（Cade Cunningham）和塞爾蒂克隊布朗（Jaylen Brown）。
今年全明星賽將於台灣時間2月16日進行，這將是柯瑞第12度打全明星賽，東區的安戴托昆波儘管公鹿戰績不佳，仍是第10度在年度盛會亮相。
