快訊

遭酸「孝道外包」！李運慶還原長照真相 認洪詩其實能嫁得更好

半夜跑廁所不是老了！62歲男夜間頻尿竟是癌症末期「篩檢值超標200倍」

海軍智將葉昌桐反潛優先選拉法葉 李郝政爭與總長擦身

NBA／當年力薦勇士選庫明加錯了？格林：第7順位不選是白癡

聯合新聞網／ 綜合報導
格林(左)、庫明加(右)。 美聯社
格林(左)、庫明加(右)。 美聯社

庫明加（Jonathan Kuminga）擁有驚人天賦，但沒有在勇士隊兌現，如今更進入待交易狀態。當年力薦勇士選庫明加的格林（Draymond Green）表示，當下不選庫明加的人是白癡。

最近庫明加被勇士擺上交易談判桌，格林建議球團選庫明加的過往再度浮上檯面，格林在個人播客節目表示，「不管選秀還是自由球員市場，我一直都會給建議，這就是當你身在一支成功球隊時該做的事。而且沒錯，我到現在仍相信、也很喜歡當初選庫明加和穆迪（Moses Moody）的兩個決定。」

格林坦言庫明加發展不順利，但建立會維持一生的關係，他強調，「我們做的事本來就不是精準科學，有時就是會這樣發展。如果你不在第7順位選庫明加，那你就是白癡。」

相較庫明加，第14順位的穆迪已在勇士站穩腳步，本季出賽41場有30場先發，格林說，「穆迪這邊，我覺得是成功的。穆迪是我們的先發球員，也拿到第二份合約，在這支球隊有自己的角色和定位。如果你不認為穆迪是輪換的重要一部分、是先發等級球員、不覺得他值得第14順位，那你也是白癡，我絕對支持當初的選擇。」

勇士 Draymond Green Jonathan Kuminga Moody

相關新聞

NBA／明星賽先發名單出爐 詹姆斯連續21年紀錄中斷

美國職籃NBA明星賽先發名單今天出爐，唐西奇、約基奇、「斑馬」溫班亞馬、「字母哥」安特托昆博等人入選，但洛杉磯湖人球星詹...

NBA／歲月老人也害怕！詹皇41歲仍巔峰 累積51000分史上第一

41歲的詹姆斯（LeBron James）走完7天5戰的艱困賽程，今天面對暴龍拿下24分7助攻4籃板2阻攻，帶領湖人拿下勝利，同時也樹立另一個讓後人難以企極的超級障礙。 加上這場比賽，詹姆斯生涯

NBA／有唐西奇沒詹姆斯 柯瑞第12度入選全明星賽

今年NBA明星賽先發出爐，西區由湖人隊當家球星唐西奇（Luka Doncic）領銜，但寫下無數紀錄的隊友詹姆斯（LeBr...

NBA／當年力薦勇士選庫明加錯了？格林：第7順位不選是白癡

庫明加（Jonathan Kuminga）擁有驚人天賦，但沒有在勇士隊兌現，如今更進入待交易狀態。當年力薦勇士選庫明加的格林（Draymond Green）表示，當下不選庫明加的人是白癡。 最近

NBA／41歲詹皇真的太鬼了！竟與全聯盟三分之一球員交手過

生涯打了23個賽季的湖人巨星「詹皇」詹姆斯（LeBron James），在昨天對拓荒者比賽迎來他職業生涯第1822位對手、拓荒者新人中鋒楊瀚森（Yang Hansen）。賽後，根據美國體育數據網站《S

NBA／且看且珍惜！伊古達拉呼籲球迷把握勇士王朝最後餘熱

過去10年取得無數成就的勇士王朝，單從近幾季的表現來看，似乎這支老牌球隊氣數已盡，這使得他們飽受外界的嘲諷與抨擊，雖然本季奪冠之路困難重重，不過前勇士奪冠功臣伊古達拉（Andre Iguodala）則

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。