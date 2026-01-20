NBA／當年力薦勇士選庫明加錯了？格林：第7順位不選是白癡

庫明加（Jonathan Kuminga）擁有驚人天賦，但沒有在勇士隊兌現，如今更進入待交易狀態。當年力薦勇士選庫明加的格林（Draymond Green）表示，當下不選庫明加的人是白癡。

最近庫明加被勇士擺上交易談判桌，格林建議球團選庫明加的過往再度浮上檯面，格林在個人播客節目表示，「不管選秀還是自由球員市場，我一直都會給建議，這就是當你身在一支成功球隊時該做的事。而且沒錯，我到現在仍相信、也很喜歡當初選庫明加和穆迪（Moses Moody）的兩個決定。」

格林坦言庫明加發展不順利，但建立會維持一生的關係，他強調，「我們做的事本來就不是精準科學，有時就是會這樣發展。如果你不在第7順位選庫明加，那你就是白癡。」

相較庫明加，第14順位的穆迪已在勇士站穩腳步，本季出賽41場有30場先發，格林說，「穆迪這邊，我覺得是成功的。穆迪是我們的先發球員，也拿到第二份合約，在這支球隊有自己的角色和定位。如果你不認為穆迪是輪換的重要一部分、是先發等級球員、不覺得他值得第14順位，那你也是白癡，我絕對支持當初的選擇。」