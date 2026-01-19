快訊

解散眾院提前大選 高市早苗：以自身去留為賭注

前科大校長累計判88年跑了…通緝用20年前照片 最新白髮照曝光

隱匿兒女腸病毒釀群聚 高雄醫護夫妻各開罰6萬元、共計12萬元

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／歲月老人也害怕！詹皇41歲仍巔峰 累積51000分史上第一

聯合新聞網／ 綜合外電報導
詹姆斯。 路透社
詹姆斯。 路透社

41歲的詹姆斯（LeBron James）走完7天5戰的艱困賽程，今天面對暴龍拿下24分7助攻4籃板2阻攻，帶領湖人拿下勝利，同時也樹立另一個讓後人難以企極的超級障礙。

加上這場比賽，詹姆斯生涯例行賽總得分累積達42727分，加上季後賽的8289分，總計突破51000分大關，達到51016分，排名第2的「天勾」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）累積44149分，雙方差距將近7000分，另一個超過40000分的成員就是「郵差」馬龍（Karl Malone）的41689。

已故傳奇巨星布萊恩（Kobe Bryant）累積39283分，「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）則是38279分。

詹姆斯自年滿41歲後至今已經打了10場比賽，這10場比賽他場均出戰33.4分鐘，可以拿到25.6分7.2籃板7.2助攻1.2抄截0.8阻攻，投籃命中率達51.1%。

相關新聞

NBA／總得分超越諾維茨基躍居史上第6 杜蘭特下一步挑戰「籃球之神」

火箭今天在主場以119比110擊敗鵜鶘，37歲球星杜蘭特（Kevin Durant）第四節靠著一次罰球，正式超越「德國天王」諾維茨基（Dirk Nowitzki），獨居NBA史上生涯得分榜第6名，寫下

NBA／湖人雙星聯手橫掃暴龍 艾頓回歸上演百分百命中率

前一次交手在多倫多靠著詹姆斯（LeBron James）助攻八村壘轟進壓哨絕殺三分的湖人，今天在自家主場迎接暴龍踢館。湖人靠著第三節末到第四節初的猛烈攻勢，搭配區域防守的運用，一口氣拉開19分差，順利

NBA／歲月老人也害怕！詹皇41歲仍巔峰 累積51000分史上第一

41歲的詹姆斯（LeBron James）走完7天5戰的艱困賽程，今天面對暴龍拿下24分7助攻4籃板2阻攻，帶領湖人拿下勝利，同時也樹立另一個讓後人難以企極的超級障礙。 加上這場比賽，詹姆斯生涯

NBA／41歲詹皇真的太鬼了！竟與全聯盟三分之一球員交手過

生涯打了23個賽季的湖人巨星「詹皇」詹姆斯（LeBron James），在昨天對拓荒者比賽迎來他職業生涯第1822位對手、拓荒者新人中鋒楊瀚森（Yang Hansen）。賽後，根據美國體育數據網站《S

NBA／且看且珍惜！伊古達拉呼籲球迷把握勇士王朝最後餘熱

過去10年取得無數成就的勇士王朝，單從近幾季的表現來看，似乎這支老牌球隊氣數已盡，這使得他們飽受外界的嘲諷與抨擊，雖然本季奪冠之路困難重重，不過前勇士奪冠功臣伊古達拉（Andre Iguodala）則

NBA／艾頓化身「神盾」狂飆完美數據 創湖人隊史第一人紀錄

在湖人主場橫掃暴龍的主場比賽中，兩大核心唐西奇（Luka Doncic）與詹姆斯（LeBron James）表現不在話下，但令人驚豔的莫過於內線支柱艾頓（Deandre Ayton）的完美演出。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。