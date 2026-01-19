聽新聞
0:00 / 0:00
NBA／歲月老人也害怕！詹皇41歲仍巔峰 累積51000分史上第一
41歲的詹姆斯（LeBron James）走完7天5戰的艱困賽程，今天面對暴龍拿下24分7助攻4籃板2阻攻，帶領湖人拿下勝利，同時也樹立另一個讓後人難以企極的超級障礙。
加上這場比賽，詹姆斯生涯例行賽總得分累積達42727分，加上季後賽的8289分，總計突破51000分大關，達到51016分，排名第2的「天勾」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）累積44149分，雙方差距將近7000分，另一個超過40000分的成員就是「郵差」馬龍（Karl Malone）的41689。
已故傳奇巨星布萊恩（Kobe Bryant）累積39283分，「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）則是38279分。
詹姆斯自年滿41歲後至今已經打了10場比賽，這10場比賽他場均出戰33.4分鐘，可以拿到25.6分7.2籃板7.2助攻1.2抄截0.8阻攻，投籃命中率達51.1%。
🔥 《中華隊×經典賽20年》
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言