NBA／歲月老人也害怕！詹皇41歲仍巔峰 累積51000分史上第一

41歲的詹姆斯（LeBron James）走完7天5戰的艱困賽程，今天面對暴龍拿下24分7助攻4籃板2阻攻，帶領湖人拿下勝利，同時也樹立另一個讓後人難以企極的超級障礙。

加上這場比賽，詹姆斯生涯例行賽總得分累積達42727分，加上季後賽的8289分，總計突破51000分大關，達到51016分，排名第2的「天勾」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）累積44149分，雙方差距將近7000分，另一個超過40000分的成員就是「郵差」馬龍（Karl Malone）的41689。

已故傳奇巨星布萊恩（Kobe Bryant）累積39283分，「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）則是38279分。

詹姆斯自年滿41歲後至今已經打了10場比賽，這10場比賽他場均出戰33.4分鐘，可以拿到25.6分7.2籃板7.2助攻1.2抄截0.8阻攻，投籃命中率達51.1%。