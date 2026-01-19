NBA／41歲詹皇真的太鬼了！竟與全聯盟三分之一球員交手過

生涯打了23個賽季的湖人巨星「詹皇」詹姆斯（LeBron James），在昨天對拓荒者比賽迎來他職業生涯第1822位對手、拓荒者新人中鋒楊瀚森（Yang Hansen）。賽後，根據美國體育數據網站《Stathead》統計，NBA史上共有5384名球員，所以這代表詹姆斯已經與全聯盟中33.8%的球員交手過，大約佔了三分之一又多一點，這個數字可謂相當驚人。

在2023-24年賽季湖人對獨行俠的比賽過後，湖人球團曾經透露，詹姆斯實際上已經和聯盟史上35%的球員交手過，詹姆斯當時在社群媒體上稱這一說法「太瘋狂了」。

LeBron has played against 35% of all players in NBA history 🤯 pic.twitter.com/Xr6Qz7IExz — Los Angeles Lakers (@Lakers) 2024年1月18日

在昨天對陣拓荒者的比賽，儘管詹姆斯再度締造一個新的「詹皇障礙」，但這仍不足以幫助湖人扭轉當晚的頹勢，在後場兩大戰將唐西奇（Luka Doncic）、里夫斯（Austin Reaves）都沒打的情況下，湖人最終116：132慘敗拓荒者。詹姆斯在該場比賽上場32分鐘，拿下20分、9籃板、8助攻、1抄截、2火鍋的全面數據。

現年41歲的詹姆斯，是2003年的選秀狀元，其職業生涯成就輝煌，曾拿過4座總冠軍、4次FMVP、4次MVP、21次全明星、13次入選年度一陣、1次得分王、1次助攻王等無數榮譽，此外，他也屢屢與退役傳奇球星「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）、「大鳥」柏德（Larry Bird）等人，出現在「GOAT」（Greatest Of All Time）的討論名單中。

儘管詹姆斯昨日再度締造歷史級別的成就，但對於「拿獎拿到手軟」的他來說，這並不算什麼新鮮事，這串驚人數字只表明詹姆斯在職業籃球界統治的時間有多長。