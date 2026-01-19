NBA／且看且珍惜！伊古達拉呼籲球迷把握勇士王朝最後餘熱

過去10年取得無數成就的勇士王朝，單從近幾季的表現來看，似乎這支老牌球隊氣數已盡，這使得他們飽受外界的嘲諷與抨擊，雖然本季奪冠之路困難重重，不過前勇士奪冠功臣伊古達拉（Andre Iguodala）則選在此刻送暖，他在近期向外界呼籲，珍惜這支聯盟中為數不多的王朝球隊。

從2014-15年賽季至今，勇士一共取得4座總冠軍，傲視全聯盟，成為近代王朝的代表案例之一。只不過，隨著隊內核心的老化，加上奪冠成員相繼離去，勇士隊的實力可謂大不如前。截至目前為止，本賽季戰績24勝19敗排在西區第8的勇士，仍處在季後賽邊緣。

前勇士奪冠功臣伊古達拉。 路透社

由於勇士在近幾年遭遇不少挫折，不少專家球迷也開始逐漸「唱衰」這支隊伍，甚至揶揄、嘲諷他們，過去身為勇士王朝老臣、現已退役的伊古達拉，則在近期跳出來反擊這些酸民，他首先表示：「人們都忘了贏球有多難。每個人都在問那個王朝什麼時候會終結？這就像，體育史上到底有多少個王朝？就拿籃球來說，也就五、六個吧？塞爾蒂克、湖人、公牛、勇士。馬刺也算，雖然他們沒能衛冕成功。」

緊接著，他解釋：「勇士隊之所以如此特別，是因為人們習慣了我們年年奪冠，忘記了贏球有多難。有些人從未打進季後賽、從未突破過第一輪、從未進過總決賽，甚至有些號稱史上最偉大的球員甚至從未進過總決賽，也從未贏得過總冠軍。」

Andre Iguodala with Golden State:



✨ 8 seasons

✨ 6 finals

✨ 4 titles

✨ 23-4 in playoff series

✨ 2015 Finals MVP



The glue to the Warriors dynasty will have his No. 9 raised to the rafters TODAY in the Bay! pic.twitter.com/hZPUft4BiW — NBA (@NBA) 2025年2月23日

「但你所看到的，勇士對籃球比賽的影響，甚至對比賽方式的影響，都充分說明了柯瑞（Stephen Curry）和湯普森（Klay Thompson）的投籃能力，他們徹底改變了比賽。我覺得你們應該好好珍惜這種改變，因為柯瑞現在所取得的成就，以及他仍然保持的水平，真是令人驚嘆。」伊古達拉補充。

就連身為勇士總教練的柯爾（Steve Kerr）也曾經在採訪中承認，勇士隊的確是一個「日漸衰落的王朝」，他們現在只是在盡力發揮現有老將陣容的餘熱，去努力贏得每一場比賽的勝利。隨著雷霆、馬刺以及其他幾支新興球隊的崛起，勇士隊能否在「後柯瑞時代」再度捧起總冠軍，只能說挑戰難度不小。

Andre Iguodala Talks Warriors Dynasty, Kevin Durant, Mark Jackson + His ... https://t.co/GbKGfkaK27 via @YouTube — roman anthony stan account (@MrJayBenz) 2026年1月9日