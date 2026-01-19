快訊

落網畫面曝！蘆洲啃老兒逆倫砍殺雙親 晚間6時新莊被捕

考完迎接寒假！115年學測落幕 各科完整試題、解答一次看

經典賽／官方列10大瞬間第1名不意外 中華隊唯一上榜是鄭宗哲「詐裂」

NBA／且看且珍惜！伊古達拉呼籲球迷把握勇士王朝最後餘熱

聯合新聞網／ 綜合報導
伊古達拉（右）曾與柯瑞（左）聯手拿下多座總冠軍。 美聯社
伊古達拉（右）曾與柯瑞（左）聯手拿下多座總冠軍。 美聯社

過去10年取得無數成就的勇士王朝，單從近幾季的表現來看，似乎這支老牌球隊氣數已盡，這使得他們飽受外界的嘲諷與抨擊，雖然本季奪冠之路困難重重，不過前勇士奪冠功臣伊古達拉（Andre Iguodala）則選在此刻送暖，他在近期向外界呼籲，珍惜這支聯盟中為數不多的王朝球隊。

從2014-15年賽季至今，勇士一共取得4座總冠軍，傲視全聯盟，成為近代王朝的代表案例之一。只不過，隨著隊內核心的老化，加上奪冠成員相繼離去，勇士隊的實力可謂大不如前。截至目前為止，本賽季戰績24勝19敗排在西區第8的勇士，仍處在季後賽邊緣。

前勇士奪冠功臣伊古達拉。 路透社
前勇士奪冠功臣伊古達拉。 路透社

由於勇士在近幾年遭遇不少挫折，不少專家球迷也開始逐漸「唱衰」這支隊伍，甚至揶揄、嘲諷他們，過去身為勇士王朝老臣、現已退役的伊古達拉，則在近期跳出來反擊這些酸民，他首先表示：「人們都忘了贏球有多難。每個人都在問那個王朝什麼時候會終結？這就像，體育史上到底有多少個王朝？就拿籃球來說，也就五、六個吧？塞爾蒂克、湖人、公牛、勇士。馬刺也算，雖然他們沒能衛冕成功。」

緊接著，他解釋：「勇士隊之所以如此特別，是因為人們習慣了我們年年奪冠，忘記了贏球有多難。有些人從未打進季後賽、從未突破過第一輪、從未進過總決賽，甚至有些號稱史上最偉大的球員甚至從未進過總決賽，也從未贏得過總冠軍。」

「但你所看到的，勇士對籃球比賽的影響，甚至對比賽方式的影響，都充分說明了柯瑞（Stephen Curry）和湯普森（Klay Thompson）的投籃能力，他們徹底改變了比賽。我覺得你們應該好好珍惜這種改變，因為柯瑞現在所取得的成就，以及他仍然保持的水平，真是令人驚嘆。」伊古達拉補充。

就連身為勇士總教練的柯爾（Steve Kerr）也曾經在採訪中承認，勇士隊的確是一個「日漸衰落的王朝」，他們現在只是在盡力發揮現有老將陣容的餘熱，去努力贏得每一場比賽的勝利。隨著雷霆、馬刺以及其他幾支新興球隊的崛起，勇士隊能否在「後柯瑞時代」再度捧起總冠軍，只能說挑戰難度不小。

Andre Iguodala 勇士 Stephen Curry Klay Thompson

相關新聞

NBA／總得分超越諾維茨基躍居史上第6 杜蘭特下一步挑戰「籃球之神」

火箭今天在主場以119比110擊敗鵜鶘，37歲球星杜蘭特（Kevin Durant）第四節靠著一次罰球，正式超越「德國天王」諾維茨基（Dirk Nowitzki），獨居NBA史上生涯得分榜第6名，寫下

NBA／湖人雙星聯手橫掃暴龍 艾頓回歸上演百分百命中率

前一次交手在多倫多靠著詹姆斯（LeBron James）助攻八村壘轟進壓哨絕殺三分的湖人，今天在自家主場迎接暴龍踢館。湖人靠著第三節末到第四節初的猛烈攻勢，搭配區域防守的運用，一口氣拉開19分差，順利

NBA／41歲詹皇真的太鬼了！竟與全聯盟三分之一球員交手過

生涯打了23個賽季的湖人巨星「詹皇」詹姆斯（LeBron James），在昨天對拓荒者比賽迎來他職業生涯第1822位對手、拓荒者新人中鋒楊瀚森（Yang Hansen）。賽後，根據美國體育數據網站《S

NBA／且看且珍惜！伊古達拉呼籲球迷把握勇士王朝最後餘熱

過去10年取得無數成就的勇士王朝，單從近幾季的表現來看，似乎這支老牌球隊氣數已盡，這使得他們飽受外界的嘲諷與抨擊，雖然本季奪冠之路困難重重，不過前勇士奪冠功臣伊古達拉（Andre Iguodala）則

NBA／艾頓化身「神盾」狂飆完美數據 創湖人隊史第一人紀錄

在湖人主場橫掃暴龍的主場比賽中，兩大核心唐西奇（Luka Doncic）與詹姆斯（LeBron James）表現不在話下，但令人驚豔的莫過於內線支柱艾頓（Deandre Ayton）的完美演出。

NBA／布勞恩本季腳踝傷不停！金塊總教練坦言「復出過早」

24歲的金塊主力戰將布勞恩（Christian Braun）因左腳踝傷勢復發，近5場比賽他都缺席沒打，球隊總教練艾德曼（David Adelman）在近期談到他的近況時透露，布勞恩在本月初復出時實際上

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。