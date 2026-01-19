NBA／艾頓化身「神盾」狂飆完美數據 創湖人隊史第一人紀錄
在湖人主場橫掃暴龍的主場比賽中，兩大核心唐西奇（Luka Doncic）與詹姆斯（LeBron James）表現不在話下，但令人驚豔的莫過於內線支柱艾頓（Deandre Ayton）的完美演出。
休兵一場的艾頓重新回歸，上場33分鐘，10投全中攻下25分，另抓下13籃板，外帶1助攻與1阻攻，完全宰制禁區。
面對暴龍缺乏強力中鋒坐鎮的防線，艾頓充分把握機會，不僅成為湖人反彈勝利的關鍵，也一口氣寫下多項隊史紀錄。根據統計，艾頓成為自1977-78賽季聯盟開始正式統計失誤以來，湖人隊史首位在單場比賽繳出至少25分、投籃命中率100%、且0失誤的球員。
此外，艾頓也成為湖人隊史上第4位以100%命中率至少拿到20分10籃板的球員，前3位分別是張伯倫（Wilt Chamberlain）2次、1981年的庫普契克（Mitch Kupchak）和2003年的歐尼爾（Shaquille O'Neal）。
湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）賽後毫不吝嗇稱讚之詞，肯定艾頓在攻守兩端帶來的穩定影響力「他真的太出色了。」
