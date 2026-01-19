快訊

蘆洲夫妻遭獨子砍死 早上賣蔥油餅、晚間扶乩問事畫面曝光

北北基3縣市大雨特報 恐一路下到明天清晨

美記者爆川普為1事嗆聲挪威！暗示對格陵蘭動武 稱「不再只想和平」

NBA／艾頓化身「神盾」狂飆完美數據 創湖人隊史第一人紀錄

聯合新聞網／ 綜合外電報導
艾頓上演完美一役。 路透社
艾頓上演完美一役。 路透社

在湖人主場橫掃暴龍的主場比賽中，兩大核心唐西奇（Luka Doncic）與詹姆斯（LeBron James）表現不在話下，但令人驚豔的莫過於內線支柱艾頓（Deandre Ayton）的完美演出。

休兵一場的艾頓重新回歸，上場33分鐘，10投全中攻下25分，另抓下13籃板，外帶1助攻與1阻攻，完全宰制禁區。

面對暴龍缺乏強力中鋒坐鎮的防線，艾頓充分把握機會，不僅成為湖人反彈勝利的關鍵，也一口氣寫下多項隊史紀錄。根據統計，艾頓成為自1977-78賽季聯盟開始正式統計失誤以來，湖人隊史首位在單場比賽繳出至少25分、投籃命中率100%、且0失誤的球員。

此外，艾頓也成為湖人隊史上第4位以100%命中率至少拿到20分10籃板的球員，前3位分別是張伯倫（Wilt Chamberlain）2次、1981年的庫普契克（Mitch Kupchak）和2003年的歐尼爾（Shaquille O'Neal）。

湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）賽後毫不吝嗇稱讚之詞，肯定艾頓在攻守兩端帶來的穩定影響力「他真的太出色了。」

相關新聞

NBA／總得分超越諾維茨基躍居史上第6 杜蘭特下一步挑戰「籃球之神」

火箭今天在主場以119比110擊敗鵜鶘，37歲球星杜蘭特（Kevin Durant）第四節靠著一次罰球，正式超越「德國天王」諾維茨基（Dirk Nowitzki），獨居NBA史上生涯得分榜第6名，寫下

NBA／湖人雙星聯手橫掃暴龍 艾頓回歸上演百分百命中率

前一次交手在多倫多靠著詹姆斯（LeBron James）助攻八村壘轟進壓哨絕殺三分的湖人，今天在自家主場迎接暴龍踢館。湖人靠著第三節末到第四節初的猛烈攻勢，搭配區域防守的運用，一口氣拉開19分差，順利

NBA／艾頓化身「神盾」狂飆完美數據 創湖人隊史第一人紀錄

在湖人主場橫掃暴龍的主場比賽中，兩大核心唐西奇（Luka Doncic）與詹姆斯（LeBron James）表現不在話下，但令人驚豔的莫過於內線支柱艾頓（Deandre Ayton）的完美演出。

NBA／布勞恩本季腳踝傷不停！金塊總教練坦言「復出過早」

24歲的金塊主力戰將布勞恩（Christian Braun）因左腳踝傷勢復發，近5場比賽他都缺席沒打，球隊總教練艾德曼（David Adelman）在近期談到他的近況時透露，布勞恩在本月初復出時實際上

NBA／「水行俠」亞當斯左腳踝扭傷 火箭主帥透露回歸時間未定

在今日火箭119：110戰勝鵜鶘的比賽中，卻發生了一件遺憾的事，火箭中鋒「水行俠」亞當斯（Steven Adams）在比賽中因落地不慎，導致左腳踝嚴重扭傷，最終他下場返回休息室，球隊主帥尤多卡（Ime

NBA／阿夫迪賈回歸轟30分 拓荒者近13戰10勝重返5成勝率

拓荒者今天「背靠背」前往沙加緬度挑戰地主國王，靠著傷癒復出的阿夫迪賈（Deni Avdija）強勢表現，最終以117比110拿下勝利，不僅完成本季對國王的3連勝，也延續近期火燙氣勢。 阿夫迪賈先

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。