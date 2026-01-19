NBA／布勞恩本季腳踝傷不停！金塊總教練坦言「復出過早」

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
金塊後衛布勞恩（左）與總教練艾德曼（右）。 美聯社
24歲的金塊主力戰將布勞恩（Christian Braun）因左腳踝傷勢復發，近5場比賽他都缺席沒打，球隊總教練艾德曼（David Adelman）在近期談到他的近況時透露，布勞恩在本月初復出時實際上還沒有完全康復，為避免情況變得更糟，等到他完全恢復才會讓他回歸。

布勞恩在去年11月初面對快艇的比賽時遭遇嚴重的左腳踝扭傷，受傷後他缺席了23場比賽，直到1月初才迎來回歸。不過，復出後的布勞恩狀態明顯生疏，從他復出後近3場比賽的數據來看，他場均出賽26.2分鐘，僅僅得到慘淡的2.7分，投籃命中率更低到只有21.4%。當時面臨嚴重傷病的布勞恩還曾向媒體透露，他的腳踝韌帶已經撕裂，這導致他好幾週無法正常行走，需要仰賴拐杖和復健靴。

艾德曼則是在近期採訪中談到布勞恩的傷勢，他坦言布勞恩傷癒復出過早，並提到：「我看著他在訓練上全力以赴，只是他現在還不能完全發揮出身體應有的水平，我覺得這對他和我們球員來說都公平，應該等到他真正準備好打籃球的時候再讓他回歸，而不是讓他只是在場上來回跑動。布勞恩很堅強，所以，他能從那樣的傷病中如此迅速地復出並不令人驚訝。」

此外，艾德曼還舉球隊其他同樣遭遇傷病侵襲的球員如葛登（Aaron Gordon）、穆雷（Jamal Murray）、約柯奇（Nikola Jokic）以及瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas）為例，說明讓布勞恩「確定傷好再復出」的必要性。艾德曼強調：「我們必須為他做正確的事，就像對待葛登一樣、就像穆雷回歸時一樣。約柯奇、瓦藍邱納斯也是如此，他們都經歷過狀態好的時候和狀態不好的時候，你必須耐心等待他們的進步。現在的情況很糟糕。」

「我們非常喜愛CB（布勞恩），他是一位優秀的競爭者，對我們球隊也至關重要。讓我們一起努力，讓他盡快恢復到最佳狀態。」艾德曼最後補充。

