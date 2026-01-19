NBA／阿夫迪賈回歸轟30分 拓荒者近13戰10勝重返5成勝率
拓荒者今天「背靠背」前往沙加緬度挑戰地主國王，靠著傷癒復出的阿夫迪賈（Deni Avdija）強勢表現，最終以117比110拿下勝利，不僅完成本季對國王的3連勝，也延續近期火燙氣勢。
阿夫迪賈先前因下背部拉傷缺席3場比賽，本場一回歸即繳出30分、8助攻、8籃板的全能表現，出賽32分鐘18投10中，狀態幾乎是無縫接軌。他在進攻端頻頻破壞對手防線，也能有效串聯隊友，成為拓荒者穩定軍心的關鍵。
根據統計，這是阿夫迪賈本季第21次至少拿到25分5籃板5助攻，高居全聯盟第3多，僅次於唐西奇（Luka Doncic）的24次和約柯奇（Nikola Jokic）的22次。這讓對手蒙克（Malik Monk）也忍不住讚嘆：「他這一季肯定是要入選明星賽了。」
除了阿夫迪賈的發威，夏普（Shaedon Sharpe）轟下27分，克林根（Donovan Clingan）則在禁區展現宰制力，貢獻21分、17籃板，卡瑪拉（Toumani Camara）也有17分進帳，拓荒者進攻可謂多元開花。
「我們整體活力能量跟不上他們。何況他們還是背靠背比賽，所以我們應該要比他們打得更拚才對。這就是我們輸球的原因。」蒙克說。
近況出色的拓荒者收下3連勝，同時在最近13場比賽豪取10勝，戰績來到22勝22敗，這也是球隊自11月11日6勝6敗以來，再度重回5成勝率。目前拓荒者穩居西區第9，落後勇士2.5場勝差。
拓荒者前三節打完取得11分領先優勢，國王進入第四節雖然試圖追近比分，但克林根在這一節獨拿10分，不給對手越雷池一步的機會。國王結束近期主場4連勝的小高峰，排名聯盟倒數第4。
蒙克拿下23分，衛斯特布魯克（Russell Westbrook）貢獻23分7助攻，拉文（Zach LaVine）18分，德羅展（DeMar DeRozan）14分7助攻。不過沙波尼斯（Domantas Sabonis）仍在找回節奏，僅得8分8籃板2助攻，發生多達6次失誤。
