快訊

強勢續漲！台股上漲230點收31,639點再創新高 台積電上漲20元

吃到飽總太快投降？日研究揭「吃更多」4秘訣 餐前餐中飲料是關鍵

川普版聯合國？花10億美金可換永久會員的「加薩和平委員會」

NBA／阿夫迪賈回歸轟30分 拓荒者近13戰10勝重返5成勝率

聯合新聞網／ 綜合外電報導
阿夫迪賈一回歸就展現全能身手。 美聯社
阿夫迪賈一回歸就展現全能身手。 美聯社

拓荒者今天「背靠背」前往沙加緬度挑戰地主國王，靠著傷癒復出的阿夫迪賈（Deni Avdija）強勢表現，最終以117比110拿下勝利，不僅完成本季對國王的3連勝，也延續近期火燙氣勢。

阿夫迪賈先前因下背部拉傷缺席3場比賽，本場一回歸即繳出30分、8助攻、8籃板的全能表現，出賽32分鐘18投10中，狀態幾乎是無縫接軌。他在進攻端頻頻破壞對手防線，也能有效串聯隊友，成為拓荒者穩定軍心的關鍵。

根據統計，這是阿夫迪賈本季第21次至少拿到25分5籃板5助攻，高居全聯盟第3多，僅次於唐西奇（Luka Doncic）的24次和約柯奇（Nikola Jokic）的22次。這讓對手蒙克（Malik Monk）也忍不住讚嘆：「他這一季肯定是要入選明星賽了。」

除了阿夫迪賈的發威，夏普（Shaedon Sharpe）轟下27分，克林根（Donovan Clingan）則在禁區展現宰制力，貢獻21分、17籃板，卡瑪拉（Toumani Camara）也有17分進帳，拓荒者進攻可謂多元開花。

「我們整體活力能量跟不上他們。何況他們還是背靠背比賽，所以我們應該要比他們打得更拚才對。這就是我們輸球的原因。」蒙克說。

近況出色的拓荒者收下3連勝，同時在最近13場比賽豪取10勝，戰績來到22勝22敗，這也是球隊自11月11日6勝6敗以來，再度重回5成勝率。目前拓荒者穩居西區第9，落後勇士2.5場勝差。

拓荒者前三節打完取得11分領先優勢，國王進入第四節雖然試圖追近比分，但克林根在這一節獨拿10分，不給對手越雷池一步的機會。國王結束近期主場4連勝的小高峰，排名聯盟倒數第4。

蒙克拿下23分，衛斯特布魯克（Russell Westbrook）貢獻23分7助攻，拉文（Zach LaVine）18分，德羅展（DeMar DeRozan）14分7助攻。不過沙波尼斯（Domantas Sabonis）仍在找回節奏，僅得8分8籃板2助攻，發生多達6次失誤。

相關新聞

NBA／總得分超越諾維茨基躍居史上第6 杜蘭特下一步挑戰「籃球之神」

火箭今天在主場以119比110擊敗鵜鶘，37歲球星杜蘭特（Kevin Durant）第四節靠著一次罰球，正式超越「德國天王」諾維茨基（Dirk Nowitzki），獨居NBA史上生涯得分榜第6名，寫下

NBA／湖人雙星聯手橫掃暴龍 艾頓回歸上演百分百命中率

前一次交手在多倫多靠著詹姆斯（LeBron James）助攻八村壘轟進壓哨絕殺三分的湖人，今天在自家主場迎接暴龍踢館。湖人靠著第三節末到第四節初的猛烈攻勢，搭配區域防守的運用，一口氣拉開19分差，順利

NBA／阿夫迪賈回歸轟30分 拓荒者近13戰10勝重返5成勝率

拓荒者今天「背靠背」前往沙加緬度挑戰地主國王，靠著傷癒復出的阿夫迪賈（Deni Avdija）強勢表現，最終以117比110拿下勝利，不僅完成本季對國王的3連勝，也延續近期火燙氣勢。 阿夫迪賈先

NBA／被罵「你超爛的！」 湖人後衛慘遭自家球迷無情嘲諷

湖人替補控衛文森（Gabe Vincent）本賽季表現持續低迷，在幾天前湖人在主場117：135慘敗黃蜂一役，他替補出場15分鐘卻一分未得，這讓自家球迷忍不住在比賽中向他開噴，以緩解心中怒火。

NBA／曾是唐西奇身邊帶刀仕衛 史密斯慘遭G聯盟球隊開除

據體育記者海恩斯（Chris Haynes）報導，由於表現差強人意，前樂透新秀、現年28歲後衛史密斯（Dennis Smith Jr.）已被G聯盟球隊威斯康辛鹿群裁掉，目前正積極尋找下家。 史密

NBA／總得分被杜蘭特超越 諾維茨基讚嘆：史上最純粹得分手

美國職籃NBA休士頓火箭球星杜蘭特（Kevin Durant），今天晚間在主場迎戰紐奧良鵜鶘的比賽超越傳奇球星諾維茨基

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。